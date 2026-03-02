ARA TATİL UYGULAMASI KALKACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Ara tatil kalkacak mı?' sorusuna cevap verdi. Bakan Tekin yaptığı açıklamada,

“Okullar 180 iş günü devam etmek zorunda. Öğretmenler kanunlara göre 2 ay yaz tatili yapıyor. Bunların üzerine resmi tatilleri koyduğumuzda dini bayram tatillerimizi falan eklediğimizde takvim olarak sorunlar yaşayabiliyoruz. İş günü sayısını tamamlayamayacak duruma geliyoruz. Ara tatilleri kaldırmak deyince sanki okuma eklenecek gibi anlaşılıyor. Okulların açılışını Eylül ayına öteleyeceğiz. Ara tatil kısmı Eylül ayına eklenebilir. Biz okula çocukların geldiği gün sayısını artırmıyoruz. Tatili de azaltmıyoruz. Sadece günlerde düzenleme yapıyoruz. Önümüzdeki yılın takvimini hazırlıyoruz. Ramazan bayramı ve Kurban bayramı tatilleri bizim takvimizi etkileyecek olursa orada düzenleme yapabiliriz. Ara tatilleri kaldırmayacağız sadece düzenleme yapacağız.” dedi.