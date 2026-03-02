Canlı
        İkinci ara tatil 2026: İkinci dönem ara tatili ne zaman başlıyor, Ramazan Bayramı ile birleşiyor mu? Ara tatil kalkacak mı?

        İkinci ara tatil 2026: İkinci dönem ara tatili ne zaman başlıyor, Ramazan Bayramı ile birleşiyor mu?

        Okullarda ikinci dönem tüm hızıyla devam ediyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı maratonuna yoğun bir tempoyla devam eden öğrenciler, ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Her dönem lise, ortaokul ve ilkokullarda uygulanan ara tatil uygulaması, bu dönem Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geliyor. Peki, ikinci ara tatil tarihi ne zaman, kaç gün sürecek, bayram tatili ile birleşiyor mu? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İkinci dönemin ara tatili lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Mart ayına girilmesinin ardından ara tatilin, Ramazan Bayramı ile birleşip birleşmeyeceği araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı takvimi ile ara tatil tarihleri netlik kazandı. Bu kapsamda “İkinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, ara tatil uygulaması kalkacak mı?” sorularının cevabı haberimizde...

        2

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 Eğitim Öğretim takvimi ile ikinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

        3

        İKİNCİ ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Okullarda öğrenciler, 13 Mart Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla ara tatile girecek. Tatil sürecinin ardından 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacaklar.

        Bu kapsamda ikinci dönemin ara tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek.

        4

        ARA TATİL İLE RAMAZAN BAYRAMI BİRLEŞİYOR MU?

        Bu yıl Ramazan Bayramı 20 Mart tarihinde başlayacak ve 3 gün sürecek.

        İkinci ara tatilin 16-20 Mart tarihlerinde idrak edilmesi sebebiyle bayram tatili ile fiilen birleşmiş olacak. Fakat tatil süresinin uzatılmasına dair herhangi bir resmi karar bulunmuyor.

        5

        ARA TATİL UYGULAMASI KALKACAK MI?

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Ara tatil kalkacak mı?' sorusuna cevap verdi. Bakan Tekin yaptığı açıklamada,

        “Okullar 180 iş günü devam etmek zorunda. Öğretmenler kanunlara göre 2 ay yaz tatili yapıyor. Bunların üzerine resmi tatilleri koyduğumuzda dini bayram tatillerimizi falan eklediğimizde takvim olarak sorunlar yaşayabiliyoruz. İş günü sayısını tamamlayamayacak duruma geliyoruz. Ara tatilleri kaldırmak deyince sanki okuma eklenecek gibi anlaşılıyor. Okulların açılışını Eylül ayına öteleyeceğiz. Ara tatil kısmı Eylül ayına eklenebilir. Biz okula çocukların geldiği gün sayısını artırmıyoruz. Tatili de azaltmıyoruz. Sadece günlerde düzenleme yapıyoruz. Önümüzdeki yılın takvimini hazırlıyoruz. Ramazan bayramı ve Kurban bayramı tatilleri bizim takvimizi etkileyecek olursa orada düzenleme yapabiliriz. Ara tatilleri kaldırmayacağız sadece düzenleme yapacağız.” dedi.

