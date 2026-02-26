Ara tatil ne zaman? Ramazan Bayramı ile ikinci ara tatili birleşecek mi?
2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci dönem ara tatili için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli, bu yıl takvimde yapılan değişiklik nedeniyle tatil tarihlerini yakından takip ediyor. Önceki yıllarda nisan ayında uygulanan ikinci ara tatilin mart ayına alınması dikkat çekerken, Ramazan Bayramı ile çakışıp çakışmayacağı sorusu da gündemin üst sıralarında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvim, ara tatilin net tarihlerini ortaya koyarken, uygulamanın ilerleyen yıllarda nasıl şekilleneceği de merak konusu olmaya devam ediyor. İşte ayrıntılar...
İkinci dönemin başlamasıyla birlikte öğrenciler için ara tatil heyecanı yeniden gündeme taşındı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminde yapılan düzenlemeyle ikinci ara tatilin mart ayında uygulanacak olması, hem öğrenciler hem de veliler açısından planları değiştirdi. Özellikle Ramazan Bayramı’nın da aynı döneme denk gelmesi ihtimali, “Ara tatil ile bayram tatili birleşecek mi?” sorusunu beraberinde getirdi. Resmi takvimi kamuoyuyla paylaşan Milli Eğitim Bakanlığı, sürece ilişkin tüm detayları duyururken, gözler yapılabilecek olası ek açıklamalara çevrildi. İşte güncel bilgiler...
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
MEB'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı için belirlediği takvime göre:
İkinci dönem ara tatili, 16 Mart 2026 Pazartesi ile 20 Mart 2026 Cuma tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü ders bitiminde tatile başlayacak ve 23 Mart Pazartesi günü tekrar ders başı yapacaklar.
Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın arefe günü 19 Mart Perşembe, bayramın birinci günü ise 20 Mart Cuma olarak belirlendi. Bu durum, öğrencilere ve ailelerine hafta sonu ile birleşen daha uzun bir dinlenme fırsatı sunacak.
BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA
Diğer yandan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin kaldırılması yönünde velilerden ve öğretmenlerden yoğun talep geldiğini belirtti. Bakan Tekin, özellikle çalışan ebeveynlerin sorun yaşadığını ve tatil sonrası öğrencilerin okula adaptasyonunda güçlükler yaşandığını ifade etti.
Bakan Tekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konuda velilerden çok talep geliyor. Öğretmenlerimiz 'ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor' diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz," ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, 2019'dan beri uygulanan ara tatil sisteminin önümüzdeki yıllarda yeniden gözden geçirilebileceği ve kaldırılabileceği sinyalini verdi.
Bakanlık, ara tatillerin eğitim süreçlerine etkilerini analiz etmeye devam ediyor ve henüz verilmiş kesin bir karar bulunmuyor. Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda, uygulamanın devam edip etmeyeceği netlik kazanacak.