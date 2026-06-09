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        Haberler Dünyadan İkinci çocuğuna hamile olan Olivia Culpo Meksika tatilinde

        İkinci çocuğuna hamile olan Olivia Culpo Meksika tatilinde

        İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Olivia Culpo, doğum öncesi son tatil için Meksika'yı seçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 10:36 Güncelleme:
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        Doğum öncesi son tatil

        Ünlü model ve eski Kainat Güzeli Olivia Culpo, şu anda ikinci çocuğuna hamile. Eşi Christian McCaffrey ile birlikte ilk çocukları Colette'i kucaklarına aldıktan yalnızca dokuz ay sonra, geçen mayıs ayında, ikinci bebeklerini beklediklerini duyurmuşlardı.

        Çift, Christian McCaffrey'nin 30'uncu doğum günü kutlaması için Meksika'nın Los Cabos bölgesinde tatil yapıyor.

        34 yaşındaki Amerikalı model Culpo, denizin ve güneşin tadını çıkardığı tatilde, iyice belirginleşen karnıyla dikkat çekti.

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        Olivia Culpo hamile olduğunu açıkladıktan sonra kızı Colette'in doğumundan bu kadar kısa bir süre sonra ikinci bir bebeğe hamile kalmanın planlı olmadığını söylediği bir sosyal medya videosu paylaşmıştı.

        Daha önce yaptığı açıklamalarda 'endometriozis' (çikolata kisti) teşhisi aldığı ve bu da üreme sağlığını etkileyebilen bir hastalık olduğu için Culpo, gelecekte hiçbir zaman anne olamamaktan korktuğunu açıklamıştı.

        Hamile kalamamaktan duyduğu endişe nedeniyle bu süreçte büyük zihinsel yıpranmalar yaşadığını ve gözyaşı döktüğünü itiraf etmişti.

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        #olivia culpo
        #Hamile
        #bebek
        #tatil
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