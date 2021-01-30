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İkinci el araba fiyatları zaman düşecek, düşecek mi? İkinci el araba fiyatlarında son gelişmeler!

İkinci el araba fiyatları düşüyor mu? Sorusu otomobil severler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar ikinci el araba fiyatlarında son gelişmeleri araştırıyor. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer? İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte ikinci el araba fiyatlarında son durum...

İkinci el araba fiyatları zaman düşecek, düşecek mi? İkinci el araba fiyatlarında son gelişmeler!

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Soruları otomobil almayı düşünen sürücüler tarafından merak konusu oldu. İkinci el araba fiyatları korona virüs salgınında yüksek bir artış göstermişti. Otomobil severler merak ediyor; İkinci el araba fiyatları düşer mi? İşte 2. el araba fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Erkoç, " Araç almak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirebilir, şu an araç almak için doğru bir zamandayız." dedi.

Erkoç, aşılamanın yaygınlaşması ve normalleşme süreciyle ötelenen ikinci el talebinin de artacağını belirterek şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra aralık ayında satışlarda yaşanan bu ciddi düşüş potansiyel alıcıların da beklemede olduğunun bir göstergesi. Şubat ayı itibarıyla bekleyen alıcılar da harekete geçecek, talebin artması araç fiyatlarına da yansıyacaktır. Pandeminin nasıl seyredeceğini öngöremediğimiz için tüm dünyada sıfır araç üretimi ve tedarikinde yaşanabilecek sıkıntılar da ikinci el araç fiyatlarına yansıyacaktır."

Erkoç, 2021 yılında da ikinci el araç sektörünün büyümeye devam edeceğini beklediklerini sözlerine ekledi.

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