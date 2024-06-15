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        Haberler Ekonomi Otomobil İkinci el araçların satılma hızı düştü - Otomobil Haberleri

        İkinci el araçların satılma hızı düştü

        İkinci el araç fiyatlarında 2023'ün ikinci yarısında başlayan düşüşler, bu yılın ilk çeyreğinde dururken, nisan ayındaki taban seviyesi ise mayıs ayında da sürdü. Quick Finans'ın raporuna göre, ikinci el otomobilde yaş ve kilometre faktörü satış hızını etkiledi. Rapora göre, ikinci el otomobilde B, C, D ve E segment araçlar için ortalama stokta kalma süresi geçen yıl için binek modellerde 40 gün olurken, ocak ayında 54 güne, mayıs ayında ise 57 güne çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 09:29 Güncelleme: 15.06.2024 - 09:29
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        İkinci el araçların satılma hızı düştü
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        Quick Finans'ın "2. El Oto Raporu", SmartIQ işbirliğiyle yayımlandı. Quick Finans'tan yapılan açıklamaya göre, mayıs ayına ait verilen yer aldığı raporun güncel sayısında sektöre dair trendler paylaşıldı.

        Rapora göre, mayıs ayı sıfır kilometre otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023'ün aynı ayına göre yüzde 10 azalarak satılan araç sayısı 100 bin 305 adet oldu.

        Nisan ayının kısa olmasının etkisi ve 7 Temmuz'da devreye alınacak olan güvenlik donanımı yönetmeliği nedeniyle düzenlenen kampanyalarla geçen aya göre satışlarda yüzde 30 artış kaydedildi.

        Hafif ticari araç pazarı bu yıl ocak-mayıs döneminde, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 6 oranında artarak satılan araç sayısı 471 bin 743 adet olarak gerçekleşti.

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        Raporda, 2023 yılında lira ve Euro bazlı zirveyi gören ikinci el araç fiyatlarında aynı yılın 2'inci yarısında başlayan düşüşlerin, bu yılın ilk çeyreğinde durduğu, nisan ayında oturduğu taban seviyesini mayıs ayında da sürdürdüğü aktarıldı.

        15 yaş ve 350 bin kilometreye kadar olan B, C, D ve E segmentlerini içeren analizlere göre, ekim ayında 734 bin lira olan ortalama fiyat, nisan ayında 680 bin liraya oturup, mayıs ayında da aynı seviyeyi sürdürdü.

        Euro bazında ise aynı dönemde 25 bin Euro olan ortalama ikinci el araç fiyatı nisan ayında 20 bin Euro'nun altına inip mayıs ayında da aynı seviyeyi korudu.

        BAZI SEGMENTLERDE STOKTA KALMA SÜRESİ UZADI

        Rapora göre ikinci el otomobilde B, C, D ve E segment araçlar için ortalama stokta kalma süresi geçen yıl için binek modellerde 40 gün olurken, ocak ayında 54 güne, mayıs ayında ise 57 güne çıktı.

        Ticari modeller için ise geçen yıl 34 gün olan ortalama stokta kalma süresi ocak ayında 44 gün olurken, mayıs ayında 48 gün olarak gözlemlendi.

        İkinci el otomobilde yaş ve kilometre faktörü satış hızını etkiledi. 5 yaşına kadar olan araçlarda ortalama stokta kalma süresi 47 gün olurken, 5-10 yaş ikinci el araçlarda süre 63 güne kadar çıktı. 10-15 yaş araçlar ise 60 günde el değiştirdi.

        B, C, D ve E segmentlerinin dahil olduğu pazar analizine göre ise mayıs ayında, pazar genelinde ortalama stokta kalma süresi 57 gün oldu.

        Sıfır araçlara alternatif olan 0-2 yaş grubu ikinci el araçlar ortalama 41 günde satılırken, aynı yaş grubundaki SUV araçlar 39 günde alıcı buldu.

        Pazara yeni giren Uzak Doğu'lu SUV modeller ise ortalama 22 günde satıldı.

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