İkinci el araçta 'uygun finansman' talebi

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2022 yılında otomotiv pazarı sıfır araç tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve tüm dünyadaki enflasyonist ortam nedeniyle iniş ve çıkışların yaşandığı bir dönem geçirdi. Gelişmelerin ikinci el tarafında da etkileri görüldü.

Kasım ayında otomobillere uygulanan ÖTV'de yapılan güncelleme, sıfır otomobil tarafında hareketlilik yaşanmasına yol açtı. Fakat, pandeminin başından bu yana bayilerde araç bulma sorunun devam etmesi ise, tüketicinin ikinci el araca yönelmesine neden oldu.

Öyle ki, ODMD verilerine göre, Ocak-Kasım döneminde otomobil satışları yüzde 2.4 azalma ile 505 bin 886, toplam pazar ise yüzde 1 azalma ile 668 bin 63 adet seviyesinde gerçekleşti.

İkinci el araç satışları ise, aynı dönemde sıfır aracı 10'a katladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak-Kasım döneminde ikinci el araç piyasasında otomobil satışları yüzde 4.2 artarak 5 milyon 631 bin 862, toplam araç satışları ise yüzde 6.9 artışla 8 milyon 457 bin 722 oldu.

'FİNANSMAN SORUNU ÇÖZÜLMELİ'

Gelişmeleri değerlendiren Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç piyasasının bu yıl sıfır araca kıyasla daha iyi bir yıl geçirdiğini belirtti.

Erkoç, "Ekim ve Kasım aylarındaki düşüşler, yılbaşına doğru yerini yoğun bir talebe bıraktı, ikinci el araca yönelişte gözle görülür bir artış kaydedildi" dedi.