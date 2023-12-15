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İkinci el kara taşıtları yönetmeliğine göre, bireysel kullanıcılar otomobilde olduğu gibi bir takvim yılı içinde 3 adet motosiklet alıp satabilir. MOTED olarak Ticaret Bakanlığı ile yaptığımız görüşmede, bu satış sırasında bireysel kullanıcılarda kilometre veya süre şartının aranmayacağını öğrendik. Fakat, aynı yıl içinde yapılacak dördüncü motosiklet satışında ise satıcı kişi ticari bir kuruluş olarak değerlendirilecek ve noterlerde araç devrini yapması dijital olarak engellenecek.