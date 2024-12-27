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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: İkinci el taşıt satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı - İş-Yaşam Haberleri

        İkinci el taşıt satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı

        Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlamalarının 6 ay süreyle 1 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 09:15 Güncelleme: 27.12.2024 - 09:15
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        İkinci el taşıtta 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk faaliyetlerini ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek üzere çalışmaların sürdürüldüğü belirtilerek, "Bu kapsamda, pazarlama ve satış kısıtlaması ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışının; ilan kısıtlaması ile ise ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasının 1 Ocak 2025 tarihine kadar yapılamayacağına ilişkin düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Bakanlığımızca bugüne kadar 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında otomobil yetkili bayisi ile oto galerilere yaklaşık 52 milyon TL, ilan kısıtlamasına aykırı hareket edenlere ise yaklaşık 90 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Bu doğrultuda, 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlamalarının; otomotiv sektöründe yaşanan spekülatif fiyat artışları, stokçulukla mücadele, haksız ticari kazançların engellenmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesinde sağladığı fayda göz önünde bulundurularak söz konusu düzenlemelerin bakanlığımızca 6 ay süreyle 1 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir" denildi.

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        60 GÜNLÜK TRAFİK SİGORTASI ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

        Bu çerçevede, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesiz 3 ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek veya tüzel kişilerin 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesine aykırı satışlarının noterlikler tarafından engellenmesine devam edileceği belirtildi. Açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

        "Diğer taraftan Resmi Gazete'de yayınlanan 'Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' kapsamında yapılan değişiklikle Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin işleten sıfatıyla akdedecekleri trafik sigortası sözleşmelerinin asgari süresini belirlemeye yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede ikinci el araç satışı yapan işletmeler 1 Şubat 2025'ten itibaren asgari 60 günlük trafik sigortası yaptırması zorunlu hale getirilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak motorlu kara taşıtı ticaretinde hayata geçirdiğimiz düzenlemeler ile hem fiyat istikrarını sağlamak hem de adil ve dengeli bir piyasa yapısını tesis etmek amacıyla çalışmalarımız titizlikle sürdürülecek ve gerekli görülmesi halinde ilave tedbirler alınacaktır."

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