İkinci el araç pazarı, son yılların en durgun dönemini geçiriyor. Sektör oyuncuları, tam kapanma sürecinin ardından sosyal ve ekonomik hayatın tekrar canlanmasıyla, araç satın alma eğilimlerinde artış bekliyor. Yılın ilk dört ayında 1 milyon 500 bin ikinci el aracın satıldığı belirtilirken, bu rakamın geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 30 daha düşük seviyede olduğu vurgulandı.

Geçtiğimiz Aralık ayına göre ikinci el araç stokunun yaklaşık yüzde 20 azaldığını söyleyen Otomerkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş, "Online araç satış platformlarında Aralık ayında 470 bin satılık araç varken, şu an 340 bin seviyesine gelmiş durumda. Operasyonel filo kiralama şirketleri, sıfır kilometre araç alımını ertelediği için, ellerindeki araçları satılığa çıkarmayı düşünmüyor. Yıl başındaki 8.5 milyonluk pazar hedefi uzak görünüyor. Tüm bu etkenlerle pazarın 2021'i 6.5 milyonluk adetle kapatacağını öngörüyoruz" dedi.

'SPOT ARACA İLGİ AZALDI'

Showroom ziyaretlerinin Haziran ayında hareketleneceğini dile getiren Karakaş, "Yükselen döviz kuru ve Avrupa'da halen yaşanan araç üretim problemleri, ertelenen talep sebebiyle ikinci el araç fiyatlarında kesinlikle bir artış olacağını düşünüyoruz. Fakat bu fiyat artışı, geçtiğimiz yıl yaz aylarında yaşadığımız şekilde olmaz, Nisan ayında son zamanların en düşük seviyesini gören fiyatlar, Haziran'da ortalama yüzde 2, Eylül ayına kadar toplamda yüzde 8 artışı görebilir. Pazar artık belirli bir dengeye oturmuş durumda" değerlendirmesinde bulundu.

Satın alma eğilimleriyle ilgili görüşlerini de paylaşan Karakaş "İkinci ele düşen spot sıfır kilometre araçlara olan ilgi azaldı, en yüksek talep 7-12 yaş arası ve 70 bin ile 140 bin TL etikete sahip otomobillerde görülüyor" diye konuştu.

'BİRİKEN TALEP ETKİLİ OLACAK'

İkinci el piyasasının iyice hareketlenmiş ve kayıplarını telafi etme yolunda ilerlerken tam kapanma ile yeni bir darbe aldığını sözlerine ekleyen VavaCars Ceo’su Lawrence Merritt de, kapanmanın bitmesi ve normalleşme adımlarıyla birlikte ikinci elde yoğun bir talep artışı ve bununla beraber fiyat artışı beklendiğini ifade etti.

Merritt, "Piyasa hareketliliği geçici olarak frenlenmiş olsa da 17 Mayıs haftasına yoğun bir taleple geri dönecektir. Kapanma döneminde gerçekleşemeyen sarkan talebin yığılması, yaz tatili ve seyahat sezonunun başlaması, çip krizi nedeniyle sıfır otomobil tedarik sıkıntısı, 2021’in ilk 5 ayında normalden çok daha az satışın gerçekleşmiş olmasının etkisiyle biriken talebin yansıması gibi faktörler fiyatlarda artışa sebep olacaktır" dedi.