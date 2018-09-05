İkinci el otomobil
Otomobil
Haberler > Ekonomi > Otomobil

"İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı

İkinci el otomobil alacak kişilerin, özellikle internet üzerinden satışa sunulan araçlarla ilgili hazırlanan ekspertiz raporlarına karşı dikkatli olmaları istendi

05.09.2018 - 17:21 | Güncelleme: AA

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, son zamanlarda sahte ekspertiz raporlarıyla ilgili Türkiye'nin birçok yerinden ciddi anlamda şikayetler geldiğini söyledi.

Gelen şikayetler üzerine araştırma yaptıklarını ifade eden Yanık, "Piyasada isim yapmış ekspertiz firmalarının raporlarını kopyalayan kötü niyetli kişiler, daha sonra bu raporların üzerinde bilgisayar ortamında oynama yaparak yani aracın boya, değişen parça gibi bilgilerini değiştirerek kazalı veya parçası değişmiş olan araçları orijinal gibi gösteren sahte raporlar düzenliyorlar. Oluşturulan bu sahte raporlar, o araca ait olduğu beyan edilerek araç almayı düşünen kişilere gösteriliyor." dedi.

Yanık, gerçeği yansıtmayan bu raporlarla araç alan kişilerin kandırıldığını belirterek, "Vatandaşlar bu sahte ekspertiz raporlarına güvenerek arabaları alıyorlar. Bu dolandırıcılık veya sahtekarlık olayıyla ilgili bize gelen şikayetler son zamanlarda arttı." ifadelerini kullandı.

"HAZIR EKSPERTİZ RAPORLARINA GÜVENMEYİN"

İkinci el araç alacak kişilere uyarılarda bulunan Yanık, hazır ekspertiz raporlarına güvenilmemesini gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Piyasada veya internet ortamında araç satan kişilerin yaptırmış olduğu ekspertiz raporlarına güvenmeyin. Otomobil almak isteyen vatandaşlar alacakları aracı, bildiği veya bu işi profesyonelce yapan ekspertiz firmalarına götürsünler. Ya da gösterilen ekspertiz raporlarının üzerinde telefon numaraları var. Buraları arayıp böyle bir araca ekspertiz yapıp yapılmadığını sorsunlar. Ayda ortalama 30 civarı şikayet geliyor bize. Özellikle son 5 ayda bize 150 başvuru geldi. Araba pert olmuş ya da birçok parça değişmiş veya boyanmış ama sağlam olduğu yönünde sahte ekspertiz raporları düzenlenmiş. Bu konuda hem vatandaş hem de biz galerici esnafı olarak şikayetçiyiz."

Yanık, bu konuda raporu değiştirilen ekspertiz firmalarının da mağdur olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü rapora güvenerek aracı alan vatandaş, otomobilinde değişen veya boyalı parçaları öğrenince elindeki belgeyle ekspertiz firmasına gidip 'Nasıl ekspertiz yaptınız?' diye itiraz ediyor. Ekspertiz firmaları da arşivlerine bakıp bu araca ekspertiz raporu hazırlamadığını söyleyince vatandaş dolandırıldığını anlıyor." diye konuştu.

"AYNI ARACA AİT 3 RAPOR"

Kendilerine gelen bir şikayette aynı araca ait bilgileri birbirinden farklı üç ekspertiz raporunun olduğunu vurgulayan Yanık, ekspertiz raporlarının üzerinde yazan firmaları aradıklarını ve yetkililerin o araca ekspertiz işlemi yapmadıklarını söylediğini aktardı.

Yanık, vatandaşların aracı bilinen yerlerden alması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar, alacakları aracını bu işin uzmanı olan yerlere mutlaka kendisi götürüp göstersin. İnsanların sunmuş olduğu ekspertiz raporları size ön izlenim vermiş olabilir ama bu raporlara çok fazla güvenmeyin. 50-60 bin lira vereceğiniz otomobil için 150-200 lira ekspertiz ücreti verip kendi gözünüzle alacağınız aracı kontrol ettirin. Bu işin ehline yaptırın. Bugün para kazanmak kolay değil. 10, 20 veya 30 bin lirayı alacağınız araca veriyorsunuz ama bu paranın yanı sıra 200 lira da kenara ayırın götürün aracı ekspertize gösterin. 50 bin lira verip de 200 lira kar ettik diyen insanların sonradan başı çok ağrıyor."

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da ikinci el araç piyasasında sahte ekspertiz raporuyla aldatılan tüketicilerden gelen şikayetlerin arttığını söyledi.

Tüketicilerin, ilk aşamada özel belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlamasıyla, o belgeyi kendisine veren satıcı hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmalarını isteyen Ağaoğlu, "Aracı satan kişi tacir ise tüketici mahkemesinde, herhangi bir şahıs ise asliye hukuk mahkemelerinde maddi ve manevi tazminat davası açarak aracın geri verilmesi ile parasının iadesine veya uğradığı zararın tazminine karar verilmesini isteyebilirler. Aslında bu tür aldatıcı işlemler ile mağdur olmak istemiyorsa, ekspertiz raporunda imzası bulunan kişiye ulaşıp kendisine sunulan raporun gerçekliğini teyit ettirmelidirler." dedi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.