Teknoloji şirketlerinin ürettiği cihazlardaki işlemcilerin arkasındaki isimlerden olan Qualcomm’dan önemli bir duyuru geldi. Akıllı telefon üreticilerinin bir çoğu daha 5G cihazlarını piyasaya sürmemişken, Qualcomm ikinci nesil 5G dalgası için ilk adımlarını attı ve Snapdragon X55 5G modemini duyurdu.

Şirket, ilk olarak Snapdragon X50’den sonra hem ticari hem de mobil cihazları destekleyecek şekilde tasarlanan ikinci nesil çok modlu Snapdragon X55 5G modemini, 25-28 Şubat tarihleri arasında Barselona’da gerçekleşecek Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2019) vitrine çıkaracağını açıkladı.

İNDİRME HIZI YÜZDE 40 ARTIYOR

Snapdragon X55, ilk 5G modemleri olan X50’nin devamı olarak geliştirildi. Yeni modemin en önemli özelliği ise maksimum indirme hızının saniyede 7 gigabit olması. X50’de ise bu hız saniyede 5 gigabitti. Teknik olarak yüzde 40 daha fazla indirme hızı sunan X55 ayrıca 6 Ghz’nin altında uyarlanabilir anten arama desteği, daha güçlü ve etkili bağlantı kurulmasını da sağlayacak.

Hacim ve harcadığı enerji konusunda geliştirmeler yapılan Snapdragon X55 hem mobil hem ticari cihazlarda 6 GHz altı ve milimetrik dalga (mmwave) spektrum bantlarını destekliyor. Birinci nesil ayrı LTE modem sistemiyle üretilmiş Snapdragon X50’nin aksine, Snapdragon X55, 7 nanometre tek çipsete entegre edilmiş ve operatörlere var olan 4G spektrum depolamasını hem 4G hem 5G servislerine dinamik olarak ileterek 5G dağıtımını hızlandırıyor.

5G'DEN 2G'YE KADAR SERVİS

Verilen bilgiye göre ikinci nesil modem 5G/ 4G spektrum paylaşımı modunda çalışarak aynı frekansta her iki servis tipini de sunabiliyorken aynı zamanda tüm frekans bantlarına uyum sağlayarak 5G’den 2G’ye kadar servis sağlayabiliyor. Snapdragon X55 modem saniyede 7 Gbps indirme hızı, 5G’de 3Gbps yükleme hızı ve LTE 22 kategorisinde 2.5 Gbps LTE’ye varan indirme hızı sunabiliyor.

Qualcomm, yeni X55 modemlerin bu yılın ilk yarısında üretim ortaklarına sevketmeyi planlıyor. Böylece bu modeme sahip ilk cihazlar 2020’den önce kullanıcılarla buluşabilir. Birinci nesil 5G modemlere sahip akıllı telefonların ise bu yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

TEST KAPSAMINI GENİŞLETTİ

5G’ye geçiş sürecine birinci nesil 5G mobil platformlarıyla destek olduklarını belirten Qualcomm Incorporated Başkanı Cristiano Amon, bunun yetenek ve performansını, ikinci nesil ticari 5G modem ile geliştirdiklerini söyledi.

Qualcomm, bugün ayrıca uçtan uca havadan (OTA) hem mmWave hem de 6 GHz bandı altını kapsayan konfigürasyonları da ekleyerek 5G test ağlarının kapsamını genişlettiğini duyurdu. Qualcomm Technologies Başkan Yardımcısı John Smee, “Bu test ağları 5G teknolojisini akıllı telefonlarda, tabletlerde, bağlı PC’lerde hatta otomobillerde ve endüstriyel IoT aplikasyonlarına kadar alanlarda kullanımına olanak sağlayan yatırımlarımızın bir parçası” dedi.