Hafta sonu G20 Zirvesi’nde ABD Başkanı Donald Trump hem Çin ile hem de Türkiye ile yaptığı görüşmeler, finansal piyasaların pozitif eğilimlerini sürdürecek içerikteydi. Twitter mesajlarında negatif açıklamalarıyla piyasalara şok yaşatan Trump’ın ikili görüşmelerde genelde pozitif tavır takındığı bir kez daha görüldü.

BAŞROLDE TRUMP VARDI

-Çin ile kesilen ticaret görüşmelerinin yeniden başlamasına ve ateşkese karar verilmesi küresel piyasalar üzerindeki baskıyı azaltıcı nitelikte.

-Ancak Çin ile gerginliğin azalması aynı zamanda FED’in faiz indirim gereğini azaltabilir. Bu durumun piyasalar tarafından negatif algılanması ise pozitif eğilimi törpüleyebilir.

-G20 Zirvesi’nden küresel piyasaların pozitif trendini kıracak büyüklükte net bir olumsuzluk yok. Bunda da başrolü Trump oynadı.

TÜRKİYE’YE TAM DESTEK

-Türkiye ile görüşmelerinde de Trump tam destekleyiciydi. İki ülke ilişkilerinin gerilmesinde ABD’nin geçmiş başkan Obama döneminde hataları olduğunu kabul eden Trump’ın S400 alımında elinden geldiğince Türkiye’ye zorluk çıkarmayacağı anlaşılıyor.

-Ancak Trump’ın desteği yetmeyebilir. Çünkü yaptırımlara Kongre karar verecek. Bu çerçevede 12 yaptırım seçeneği içinden Başkan’ın en az 5’ine karar vermesi gerekiyor. İşte Trump’ın Türkiye’ye desteği asıl bu seçimi yaparken ortaya çıkacak.

-Japonya’daki açık destekten sonra ekonomik ambargo niteliği taşıyacak yaptırımlar beklenmez.

Türkiye de hafif yaptırımlar karşılığı S400’leri alır.

-Geriye somut olarak ABD’nin F-35’lerden Türkiye’yi çıkarması yaptırımı kalır. Burada da ödenen 1.5 milyar dolar ve teslim alınan ve halen ABD’de olan 4 uçağımız var. İş uluslararası tahkime gider. Sorun zamana yayılarak çözülebilir.

YOL AYRIMINI KAZASIZ GEÇTİK

-Türkiye ile ABD gerginliğinde tepe nokta Trump’ın açıklamalarıyla geçilmiş kabul edilebilir. Pentagon, Savunma Bakanlığı, Kongre’nin tepkileri, ABD’nin hatasını kabul etmesi ardından ister istemez yumuşayacaktır.

-Dolayısıyla Türkiye, NATO’dan kopmak gibi, ciddi yol ayrımına sürüklenmeyecektir. Türkiye kader anını kazaya uğramadan geçmiştir.

-Bütün bu gelişmelerin sonucu olarak Türkiye piyasalarında da büyük yol ayrımı olmayacak. Haziran ayından itibaren içine girilen pozitif eğilim devam edebilir.

KUR VE FAİZ AŞAĞI, BORSA YUKARI

-Bu çerçevede Türkiye riski düşmeye, faizler gerilemeye, borsa yükselmeye devam edebilir.

-Gıda fiyatlarının ve baz etkisinin katkısıyla enflasyonda gerileme haziranda ve önümüzdeki aylarda sürecek gibi görünüyor. Enflasyonun düşmesi ve döviz gelirlerinin arttığı bir mevsime girmemiz, faizi de kuru da gevşetici etkiye sahip.

-Aynı zamanda cari açık da gerilemeye devam ediyor. Buna bağlı olarak Türkiye’nin döviz ihtiyacı azalıyor. Haziran ayında muhtemelen Türkiye cari fazla verir hale gelecek. Cari açık da kurların üzerindeki baskıyı hafifletici etki yapmaya aday.

İKİNCİ YARI FIRSATI

-Cumhurbaşkanı’nın dış geziden dönmesinin ardından icraatlara hız vermesi beklenir. Seçim sonrasının açılımı ve icraatları da piyasaları destekleyici olabilir.

-Yerel seçimleri geride bırakmış, ABD ile gerginliğin doğrundan dönmüş Türkiye, seçim sonrası icraatlarını yürürlüğe koyarsa yılın ikinci yarısına daha iyi başlangıç yapabilir.