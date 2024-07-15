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        Haberler Kültür-Sanat Müzik İKSV İstanbul Caz Festivali'nde son hafta

        İKSV İstanbul Caz Festivali'nde son hafta

        İstanbul Caz Festivali gelenekselleşen etkinliklerinden +1'li Gece Gezmesi ile 18 Temmuz akşamı ışıl ışıl bir Kadıköy rotasıyla bu seneki yolculuğunu tamamlıyor. Festival, Esma Sultan Yalısı'nda 16 Temmuz akşamı, yaşayan en büyük saksofonculardan Joshua Redman'ı ağırlarken, 17 Temmuz akşamı ise festivalin yeni etkinliklerinden Pera'da bir Caz Akşamı ile İstanbul'un yüzlerce yıllık kalbi Pera'da caz dolu bir akşam sunuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 00:06 Güncelleme: 15.07.2024 - 00:06
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        Caz Festivali'nde son hafta
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 31. İstanbul Caz Festivali, 16 günlük maratonun son haftasına giriyor. Unutulmaz anlarla dolu performanslarla geçen ilk haftanın ardından, 16 Temmuz Salı günü Esma Sultan Yalısı’nda Joshua Redman’ın zamansız ve yenilikçi müziği, Gabrielle Cavassa’nın samimi ve kırılgan sesiyle buluşacak.

        Joshua Redman
        Joshua Redman

        17 Temmuz Çarşamba akşamı festivalin yeni etkinliği Pera’da bir Caz Akşamı ile aynı gecede üç farklı mekânda üç farklı sanatçı sahnede olacak. Festival son gününde, en sevilen etkinliklerinden +1’li Gece Gezmesi ile yeniden Kadıköy sokaklarına yayılacak; Moda Sahnesi, Dorock XL, Kadıköy Sineması ve Kadıköy Sahne olmak üzere dört mekânda izleyiciye geniş bir müzik yelpazesi ve özgün performanslar sunacak.

        Festival gelenekselleşen etkinliklerinden +1’li Gece Gezmesi ile 18 Temmuz akşamı ışıl ışıl bir Kadıköy rotasıyla bu seneki yolculuğunu tamamlıyor.

        İstanbul Caz Festivali’ndeki tüm konserlerin biletleri passo.com.tr ve İKSV Passo gişesinden her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası satışta.

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        #İstanbul Caz Festivali
        #İKSV
        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #konser
        #Caz Vapuru
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