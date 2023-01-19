İkta Sisteminin Türk İslam Devletlerine Sağladığı Faydalar

Tarıma dayalı üretimin arttırılması, daimi bir ordunun hazır bulunması gibi amaçlarla başvurulan ikta ve tımar sistemi arasındaki farklılıklar nelerdir? İkta sistemi amacı nedir? İşte, ikta sistemi faydaları hakkındaki tüm detaylar…

İkta Sistemi Nedir?

İkta sistemi; mülkiyeti devlete ait olan topraklardan toplanan vergilerin ve gelirlerin, devlet görevlilerine maaş olarak bırakılmasıdır. Bu yöntem ile ikta sahibi olarak görevlendirilen kişi, hem bölgenin güvenliğini sağlamakta hem de bölgeden toplanacak olan vergileri devlet adına toplamaktadır. Mali alanda devlete büyük bir güç sağlayan bu sistemin aynı zamanda askeri olarak da bir etkinliğinden söz etmek mümkündür. Kendisine verilen ikta toprağına bağlı olan ikta sahipleri; bu sistem ile bölgeden asker toplanmasında da yükümlüdür. Olası bir savaş durumunda, görevli olduğu bölgeden silahlı birlikler toplayan bu görevliler, askerlerin ihtiyaçlarını da topladıkları vergiler üzerinden karşılamaktadır.

Asker yetiştirme ve vergi toplama da kullanılan bu pratik mali yöntemin bir diğer artısı da bölgede tarımsal üretimi arttırmasıdır. Taşrada sürekli üretimin yapılmasına olanak sağlayan bu yöntem ile tarımsal faaliyetlerin arttırılması da sağlanmıştır.

İkta Sisteminin Amacı

Toprağa dayalı önemli bir ekonomik model olarak ortaya çıkan ikta sisteminin amacı şu 4 madde ile özetlenebilir: