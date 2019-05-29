Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İl içi atama sonuçları açıklanıyor! 2019 il içi tayin sonuçları açıklanan iller - MEBBİS giriş sayfası

İl içi atama başvurusu yapan Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının beklediği haber bazı illerden gelmeye başladı. Adaylar başvurularını yaptıkları illerin Milli Eğitim Müdürlüğü internet sayfası üzerinden sonuçları görebiliyor. Ayrıca MEBBİS üzerinden de il içi tayin süreciyle ilgili aşamaları takip edebiliyor. İşte il içi atama sonuçları açıklanan iller

MEBBİS

İl içi tayin sonuçları, atama başvurusu yapan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışanlar, öğretmenler tarafından araştırılıyor. 24 Mayıs'ta il içi atama başvurusu yapan öğretmenler şimdi başvuru sonuçlarını öğrenmek için MEBBİS sayfasına giriş yapıyor. İl içi tayin sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) il müdürlüklerine ait resmi internet sayfasından da il içi atama sonuçları açıklandı. Sonuçları açıklanan adaylar, itirazlarını bugün gün sonuna kadar dilekçe ile yapabilecek. İşte açıklanan il içi atama sonuçları...  

İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANAN İLLER

Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Bingöl, Bitlis, Osmaniye, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Kahramanmaraş başta olmak üzere pek çok ilde sonuçlar teker teker açıklanıyor. Adaylar aşağıdaki bağlantıda başvuru yaptıkları il müdürlüğünün sayfasına girerek haberler ya da duyurular sayfasında bulabilirsiniz. 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

MEBBİS GİRİŞ 2019

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri yani MEBBİS giriş sayfasına aşağıdaki bağlantı üzerinden kullanıcı adı ya da TC. kimlik no ve şifre ile ya da e-devler girişi ile erişimi sağlayabilirsiniz.

MEBBİS GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

İL İÇİ ATAMA BAŞVURU SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Atamalar yapılırken Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır.

MEB İL İÇİ ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika flaş gelişme: Zümrüt Apartmanı yazarı Abdullah Şevki'nin ardından yayıncı da teslim oldu
GÜNDEM'Zümrüt Apartmanı'nı yazana pedofili gözaltısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi mesajı
GÜNDEMİstanbul'un Fethi ile ilgili mesaj
Zümrüt Apartmanı kitabı ve kitabı yazan Abdullah Şevki hakkında Murat Bardakçı'nın yazısı
GÜNDEMKenef kasidesi!
Kırımızı alarmın günü ve saati açıklandı!
GÜNDEMKırmızı alarmın günü ve saati açıklandı!
2019 kadir gecesi ayın kaçında? İşte, Kadir Gecesi mesajları...
GÜNDEM2019 kadir gecesi ayın kaçında?
Zümrüt Apartmanı olayı nedir? Abdullah Şevki ve Alaattin Topçu kimdir? Zümrüt Apartmanı skandalı
GÜNDEMZümrüt Apartmanı olayı nedir?
Gazeteci Kadri Gürsel Çağlayan Adliyesi'nde
GÜNDEMGazeteci Kadri Gürsel cezaevinde
Eski Yargıtay üyesi Turgut Emiroğlu'na 12 yıl hapis
GÜNDEMEski Yargıtay üyesine 12 yıl hapis
Kadir Gecesi namazı 4 rekat nasıl kılınır? Kadir Gecesi nasıl belirlenir?
GÜNDEMKadir Gecesi namazı 4 rekat nasıl kılınır?
Son Dakika karar! Avukatın 'Etek boyunu' soran hakime soruşturma izni
GÜNDEM'Etek boyu' tartışmasında hakime soruşturma izni

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X