27 Ocak Cuma günü hava nasıl? İl il hava durumu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Ocak Cuma yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Tokat çevrelerinde kuvvetli, iç kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. Peki, 27 Ocak Cuma günü hava nasıl? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte 27 Ocak Cuma il il hava durumu...
Şubat ayının bitimine sayılı günler kala, Meteoroloji’nin yayımladığı son hava durumu raporu araştırılıyor. Özellikle yüksek kesimlerde kuvvetli rüzgar ve yağış etkili olurken, büyük şehirlerde yaşayanlar "27 Şubat Cuma hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Marmara'nın doğu, Batı Akdeniz'in iç, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri ve Denizli çevrelerinin yağışlı geçeceği, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olması beklenen yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yarın (Cuma) yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Tokat çevrelerinde kuvvetli, iç kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Kıyı Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.