METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Marmara'nın doğu, Batı Akdeniz'in iç, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri ve Denizli çevrelerinin yağışlı geçeceği, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olması beklenen yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yarın (Cuma) yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.