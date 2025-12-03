İl il hava durumu tahmini: 3 Aralık Çarşamba günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamaları ile hava durumu gündeme geldi. Açıklamalar kapsamında, rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Peki, 3 Aralık Çarşamba günü hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı? İşte 3 Aralık Çarşamba günü il il hava durumu...
Meteoroloji’nin yayımladığı duyurular ile 3 Aralık Çarşamba günü hava durumu araştırılıyor. 3 Aralık için saatlik tahminler de paylaşıldı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl? Detaylar haberimizde...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde (Salı) Rize ve Artvin'in kuzey çevrelerinin aralıklı yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İSTANBUL 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu