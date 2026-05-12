İl il yeni kurbanlık fiyat listesi 2026: Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?
Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık fiyatları gündemdeki yerini aldı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışlarının başlamasıyla birlikte birçok ilde güncel fiyat listeleri netleşmeye başladı. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen kişiler, "Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt ararken, il il açıklanan rakamlar da yakından takip ediliyor. İşte 2026 güncel kurbanlık fiyatları ve hayvan pazarlarında son durum…
KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?
2026 yılında kurbanlık fiyatları, hem yem maliyetleri hem de genel enflasyon nedeniyle geçtiğimiz yıla göre artış gösterdi. Türkiye genelinde fiyatlar bölgeden bölgeye farklılık gösterse de ortalama rakamlar şu şekilde:
Geçtiğimiz yıl İstanbul'da ortalama büyükbaş bir hayvan 90 bin ile 250 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlık ise 10 bin ile 25 bin TL arasında satılıyordu. Hisse fiyatlarının bu yıl ise küçükbaşta 18-45 bin TL arasında, büyükbaşlarda ise 140-400 bin TL arasında olması bekleniyor.
GÜNCEL 2026 İL İL KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
Büyükşehirlerde nakliye ve barınma maliyetleri nedeniyle fiyatlar Anadolu'nun iç kesimlerine göre daha yüksek seyrediyor. 2026 yılı için illere göre beklenen fiyat aralıkları şu şekilde:
İstanbul'da büyükbaş 140.000 - 400.000 TL, küçükbaş 18.000 - 45.000 TL ve 7/1 büyükbaş hisse bedelinin 30.000 - 55.000 TL arasında,
Ankara'da büyükbaş 110.000 - 350.000 TL, küçükbaş 18.000 - 40.000 TL ve 7/1 büyükbaş hisse bedelinin 28.000 - 50.000 TL arasında,
İzmir'de büyükbaş 140.000 - 330.000 TL, küçükbaş 18.000 - 45.000 TL ve 7/1 büyükbaş hissesinin 30.000 - 50.000 TL arasında olması bekleniyor.
Anadolu (Erzurum, Kars) gibi bölgelerde ise büyükbaşların 100.000 - 280.000 TL, küçükbaşların 15.000 - 35.000 TL ve 7 kişilik büyükbaş hissesinin 25.000 - 45.000 TL arasında olması bekleniyor.
2026 YILI ORTALAMA CANLI KİLO FİYATLARI
Tosun (Büyükbaş): 510 TL / kg
Düve / İnek: 475 TL / kg
Koç (Küçükbaş): 450 TL / kg
Dişi Koyun: 350 TL / kg
Bu fiyatlar bölgeye, hayvanın ırkına ve kilosuna göre değişkenlik gösterebilir.
DİYANET İLE KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 2026 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin lira olarak belirlendiğini açıkladı.