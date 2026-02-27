iLab Basketbol: 81 - Finalspor: 85 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 26. hafta açılış maçında iLab Basketbol sahasında Finalspor'la karşı karşıya geldi. HT Spor'dan canlı yayınlanan müsabakayı Finalspor, 85-81 galip geldi.
27.02.2026
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 26. haftasının açılış maçında Finalspor, deplasmanda iLab Basketbol'u 85-81 yendi.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin ilk devresini konuk ekip, 51-32 önde kapattı.
Üstünlüğünü sürdüren Finalspor, karşılaşmadan 85-81 galip ayrıldı.
