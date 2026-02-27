Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol iLab Basketbol: 81 - Finalspor: 85 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        iLab Basketbol: 81 - Finalspor: 85 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 26. hafta açılış maçında iLab Basketbol sahasında Finalspor'la karşı karşıya geldi. HT Spor'dan canlı yayınlanan müsabakayı Finalspor, 85-81 galip geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 20:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Finalspor, iLab Basketbol'u devirdi

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 26. haftasının açılış maçında Finalspor, deplasmanda iLab Basketbol'u 85-81 yendi.

        Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin ilk devresini konuk ekip, 51-32 önde kapattı.

        Üstünlüğünü sürdüren Finalspor, karşılaşmadan 85-81 galip ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 26 Şubat 2026 (Trump İran Kararını Çoktan Verdi Mi?)

        Savaş mı galip gelecek barış mı? ABD vurmadan döner mi? ABD masayı yıktı mı? Masada kim taviz verecek? Trump İran kararını çoktan verdi mi? Anlaşma olmazsa savaş başlar mı? Savaş isteyen taraf israil mi? Trump İran kararını çoktan verdi mi? İsrail neden anlaşmadan endişeli? Ava giden ABD avlanır mı?...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası