İlaç fiyatlarının belirlenmesinde referans alınan sabit Avro kuru güncellemesi; tebliğ gereği bu yıl da Şubat ayında yapılacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada; "Yaptığımız incelemeler, piyasaya arz edilen ilaç miktarında geçen yılın aynı dönemine göre %17 artış olduğunu göstermektedir. Ürün arzındaki bu artışa rağmen bazı üretici, ecza deposu ve eczanelerin fiyat artışı beklentisi ile stok eğilimine girdiği tespit edilmiştir.

Bakanlığımız bu süreçte ilaç tedarik sıkıntısı yaşanmaması için denetimleri sıklaştırmış ve hayati ilaçlarda fiyat artırımı dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri almıştır" ifadeleri yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Son bir haftada 81 ilde 900 personelimiz ile üretici, ecza deposu ve eczanelerde yapılan ilk denetimler neticesinde değişik miktarlarda para cezası kesilmiştir. İdari para cezalarına ek olarak kapatma dahil her türlü önlemi devreye almış bulunuyoruz. Kimsenin ilaç tedarik zincirini bozup hastalarımızı mağdur etmesine izin verilmeyecek, gereken yapılacaktır.

Bilinmelidir ki; İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinden üretici-depo-eczane arasındaki ilaç akışı an be an takip edilmektedir. İTS üzerinden yapılan incelemeler neticesinde üretici seviyesinde sorun yaşandığı tespit edilen 41 kalem ilaca geçen hafta Fiyat Değerlendirme Komisyonumuz (FDK) tarafından fiyat artışı verilmiştir. Fiyat güncellemesi yapılan ilaçlar arasında göz damlaları, kanser ilaçları, tansiyon ilaçları, grip ilaçları, çocukların da kullandığı antibiyotikler ve bağırsak hastalıklarında kullanılan ilaçlar bulunmaktadır. Bu hafta itibariyle bu 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısı son bulacaktır.



"VATANDAŞLARIMIZ BU BİLGİLERE İTİBAR ETMESİN"

Öte yandan medya üzerinden ilaç sayılarıyla ilgili abartılı rakamlar dillendirilerek spekülasyon yaratma çabalarının, kur güncellemesi öncesinde baskı oluşturmaya yönelik olduğu açıktır. Bu konuda kamuoyunu yanlış bilgilendirerek sürece alet olan açıklama ve beyanlara da maalesef şahit olmaktayız. Vatandaşlarımızın bu tip spekülatif bilgilere itibar etmemesini rica ediyoruz.

Yeni kur ayarlamasını takiben bu durum tamamen ortadan kalkacaktır. Bakanlığımız ithal ilaçların yerli üretimi konusundaki çalışmalarını da kararlılıkla sürdürmektedir.

Hastalarımız tedarik edemedikleri ilaçlar için “ilac.tuketici@titck.gov.tr” ya da “halkla.iliskiler@titck.gov.tr” adreslerine e-posta gönderebilir; 44 44 680 numaralı telefondan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuza ulaşabilirler."