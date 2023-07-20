Üniversitelerin İlahiyat Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
YKS sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından gözler İlahiyat Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına çevrildi. Adaylar YKS tercih işlemlerini İlahiyat Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ışığında 27 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecekler. İşte 2023 il il İlahiyat Fakültesi taban puanları...
İlahiyat Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. 17 ve 18 Haziran'da gerçekleştirilen üniversite sınavının ardından YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı 20 Temmuz'da ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Adayların tercih süreci 27 Temmuz'da başlayacak ve 5 Ağustos'ta sona erecek. En çok tercih edilen bölümlerden biri olan İlahiyat Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları sorgulanıyor. İşte 2023 İlahiyat Fakültesi devlet ve özel üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...
YKS2023 İLAHİYAT FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI AÇIKLANDI MI?
2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından belli olacak.
YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.