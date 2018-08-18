A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Elif Emirtekin, 22-30 Eylül'de İspanya'da düzenlenecek 2018 FIBA Dünya Kupası'na iyi bir şekilde hazırlandıklarını bildirdi.

Elif Emirtekin, Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamasında, Slovenya'da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Saha içerisinde çok vakit geçirdiğimiz gibi saha dışında da takım olarak konsantrasyonumuz yüksek. Elimizden geldiği kadar mücadele ediyoruz. Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Elif Emirtekin, Dünya Kupası'nda B Grubu'nda Avustralya, Arjantin ve Nijerya ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Rakiplerimizden ziyade bizim ne yapacağımız önemli. Her maçımız önemli ama Avustralya karşılaşmasını en kritik maçımız olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın genç oyuncularından İlayda Güner de Slovenya kampında verimli bir şekilde çalıştıklarını anlatarak, "Kampta çok çalışıp çok emek veriyoruz. Bu emeklerimizin karşılığını Dünya Kupası'nda almak istiyoruz. Kupada her maç çok önemli. Adım adım gideceğiz. Umarım en önemli rakiplerimizden biri olan Avustralya'yı yeneriz." şeklinde görüş belirtti.

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