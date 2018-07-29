Kariyerini Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de sürdüren Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Manchester City formasını giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 2018 Dünya Kupası öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdikleri için Almanya'da yoğun tepki görmüştü. Bild gazetesinin yaptığı habere göre İlkay Gündoğan'ın otomobili, Suudi Arabistan'la oynanan hazırlık maçı öncesinde park halidneyken saldırıya uğramış ve hasar görmüştü. Almanya, 2018 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamazken Mesut Özil, performansı sonrasında Almanya'da hedef haline gelmiş ve ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.

Mesut geçen günlerde yaptığı açıklamasında "Kazandığımızda 'Alman', kaybettiğimizde 'göçmen' oluyorum" vurgusu yaparak "Alman Futbol Federasyonu ve diğer birçok kişinin bana olan davranışı nedeniyle artık Almanya Milli Takımı formasını giymek istemiyorum. Bu kararı vermek benim için çok zor oldu. Çünkü takım arkadaşlarım için, teknik ekip için, Alman halkı için her zaman her şeyimi verdim. Ama Alman Futbol Federasyonu'ndaki üst düzey yetkililerinin bana karşı tutumları, benim Türk kökenime saygı duymamaları ve beni bir politik propagandaya dönüştürmeleri, artık yeter dedirtti." ifadelerini kullanmış ve Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet'te yazdığı köşe yazısında Mesut Özil'e destek oldu. Yıldız futbolcunun onurlu bir protestoyla milli takım üniformasını çıkardığını vurgulayan Ortaylı, Almanya Futbol Federasyonu Reinhard Grindel'e de tepki gösterdi.

Ortaylı'nın yazısında geçen ifadeler şöyle:

"Alman milli takımının Türk asıllı oyuncusu Mesut Özil hepimizin malumu, çok onurlu bir protestoyla takımının üniformasını çıkardı. Konuşması fevkalade, nitelikli ve düzeyliydi. Herhalde bu derecede efendice ve düzgün konuşan bir insanın Alman toplumuna uyum sorunu olduğunu belirten söylemlere tavuklar bile güler. Maalesef Alman politikacılar ve özellikle Özil’in idari yönden en yüksek amiri olan Reinhard Grindel gibileri bu 'tavukları güldürecek' tutumu sergilediler.

"EVRENSEL GERÇEK"

Bir memlekette Claudia Roth gibi açık düşünceli politikacılar olabilir. Hatta muhafazakâr partinin başkanı Başbakan Merkel bile muhtemelen iki dünya arasındaki geçmişinden dolayı zaman zaman faul yapsa da daha görgülü ve toleranslı davranabilir.

Her memlekette toplumun eğitimsiz katmanlarının nitelikseliz davranışlarda ve tutumlarda bulunması maalesef evrensel bir gerçektir. Ama birtakım basının veya futbol federasyonu veya antrenör gibilerinin ve politikacıların saçmalamaları ciddi bir sorundur."

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