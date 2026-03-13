Canlı
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama

        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama

        Vefat eden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ailesi açıklama yaptı. Açıklamada, "Ailemizin büyüğü İlber Ortaylı'yı 13 Mart 2026 gününde kaybettik. Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merakı, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı. Cenazesiyle ilgili bilgileri daha sonra paylaşacağız" denildi

        Giriş: 13.03.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Sağlık sorunları sebebiyle 6 gündür yoğun bakımda tedavi gören 79 yaşındaki İlber Ortaylı, yaşamını yitirdi.

        Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden olan Ortaylı'nın ailesi, acı haberin ardından açıklama yaptı. Açıklamada, "Ailemizin büyüğü İlber Ortaylı'yı 13 Mart 2026 gününde kaybettik. Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merakı, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı. Cenazesiyle ilgili bilgileri daha sonra paylaşacağız. Okurları, öğrencileri ve sevenleri onu hiçbir akademisyene nasip olmayacak büyüklükte bir sevgi ve saygıyla sarmaladılar. Onun adına derin bir şükran duyuyoruz. Cenazesiyle ilgili bilgileri daha sonra paylaşacağız" denildi.

        #ilber ortaylı
        #Tuna Ortaylı Kazıcı
