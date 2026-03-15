        Haberler Gündem İlber Ortaylı’nın cenaze töreni nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

        İlber Ortaylı’nın cenaze töreni nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

        İstanbul'da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze programı dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 20:55 Güncelleme:
        İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Prof. Dr. Ortaylı için Fatih'te gerçekleştirilecek cenaze programı kapsamında yarın trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

        Buna göre, sabah saat 09.00'dan program bitimine kadar İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Mıhçılar Caddesi, Aslanhane Sokak, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak ve Fatih Türbesi Sokak trafiğe kapatılacak.

        Kapatılan yollara alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi kullanılabilecek.

