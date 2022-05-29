Altun: İstanbul, tüm kültürler ve dinler için bir özgürlük meşalesi olmuştur

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika İletişim Başkanı Altun'dan fethin 569. yıl dönümü mesajı
ABONE OL

Altun: İstanbul, tüm kültürler ve dinler için bir özgürlük meşalesi olmuştur

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Atalarımızın başarılarını anarken, onların mirasını korumak ve küresel barış vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adalet için mücadele ederken tam da bunu başarma çabasındayız." ifadelerini kullandı

İletişim Başkanı Altun'dan fethin 569. yıl dönümü mesajı
"İstanbul tüm din ve kültürler için özgürlük meşalesi"
0:00 / 0:00
AA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümüne ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu.

Bugün, tarihin akışını sonsuza dek değiştiren bir anın hatırlandığını ve kutlandığını belirten Altun, genç ama azimli bir liderin, kimsenin başaramadığı bir şeyi başarmak üzere yola çıktığını, II. Mehmet'in vizyonu ve azminin gelecek nesillere örnek olduğunu vurguladı.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde, bu anın insanlık tarihindeki önemini düşünmeliyiz. Bu olay, birleştirici bir işlev görerek medeniyetleri ayırmak yerine bir araya getirmiştir. II. Mehmet, ilhamını Peygamberimizden, bu büyük başarıyı ve bunun İslam için ne anlama geleceğini önceden bildirmesinden almıştır. Aynı zamanda Bizans ve Roma medeniyetlerinin mirasını devralacağının da farkındaydı. Fatih Sultan Mehmet'in bu büyük şehri İslamiyet'e sunma sözünü yerine getirme vizyonu, diğer kültürleri korumayı, diğerine karşı saygı ve hoşgörü göstermeyi de içeriyordu. Onun örneğini hatırladıkça bugün böyle bir lütfa ne kadar muhtaç olduğumuzu hatırlıyoruz."

"ATALARIMIZ, BU ŞEHRİN KÜRESEL BARIŞ DAVASINI İLERLETMEDEKİ MERKEZİ ÖNEMİNİ ANLAMIŞLARDI"

İstanbul'un altı asırdır, tüm kültürler ve dinler için bir özgürlük, hoşgörü ve barış meşalesi olduğunu belirten Altun, "Atalarımız, bu şehrin küresel barış davasını ilerletmedeki merkezi önemini anlamışlardı." ifadesine yer verdi.

Liderlerin, öngörüleri, güçleri ve cesaretleriyle tarihi koşullardan ortaya çıktıklarını aktaran Fahrettin Altun, şöyle devam etti.

"Tarihimize baktığımızda, bu kadar çok güçlü lider yetiştirdiği için gurur duyuyoruz. Atalarımızın başarılarını anarken, onların mirasını korumak ve küresel barış vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde adalet için mücadele ederken tam da bunu başarma çabasındayız. Eski İstanbul havalimanının bulunduğu alana bir millet bahçesi kurma çabamız, bu büyük şehre olan bağlılığımızın en son göstergesidir. Bugün bu fidanları gelecek nesiller için dikiyoruz. Atalarımızdan bize miras kalanlar kadar hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ayasofya'da İstanbul'un fethine özel gösteri düzenlendi
GÜNDEM İstanbul'un fethine özel
MSB: Ayasofya, Türk milletinin koruması altındadır
GÜNDEM "Ayasofya, Türk milletinin koruması altındadır"
Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Bakan Koca son dakika açıkladı: Otobüs, metrobüs, marmaray ve metro toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı?
GÜNDEM Toplu taşımada maske yasağı son durum!
Tunceli’de 3 EYP düzeneği imha edildi
GÜNDEM Tunceli’de 3 EYP düzeneği imha edildi
Son dakika: CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti liderleri dördüncü kez bir arada - Güncel haberler
GÜNDEM 6 muhalefet lideri dördüncü kez bir arada
MSB: Saldırı hazırlığındaki 15 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM MSB: 15 terörist etkisiz hale getirildi
FETİH COŞKUSU! Son dakika: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni başladı! - Güncel Haberler
GÜNDEM Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim ...
Esenyurt'ta börekçide dehşet: Kulağını kesip kaçtı
GÜNDEM Börekçide dehşet: Kulağını kesip kaçtı
Mayıs ayında temmuz sıcağı! İstanbullular sahile koştu
GÜNDEM Mayıs ayında temmuz sıcağı! İstanbullular sahile ...
Son dakika: Yolcu otobüsü şarampole devrildi! 27 yaralı var
GÜNDEM Yolcu otobüsü şarampole devrildi! 27 yaralı var

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.