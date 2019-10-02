Kaşıkçı cinayetinin yıldönümü

Cumhurbaşkanılığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda katledilmesinden bu yana bir yıl geçtiğini belirtti.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 2, 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli duruşuyla Türkiye'nin, bu menfur cinayetin aydınlatılması için ilk andan itibaren ortaya koyduğu çabayı sürdürdüğünü bildiren Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Tüm imkanlarımızı seferber ederek bu organize ve planlı cinayetin örtbas edilmesini engelledik. Ancak Suudi Arabistan makamlarının yargılamanın şeffaflığına gölge düşüren tutumu ve adaletin yerini bulması için yeterli çabayı göstermemesi vicdanları yaralamaktadır. Türkiye olarak Cemal Kaşıkçı davasının takipçisi olacağımızı bir kez daha hatırlatırken, bu konuda uluslararası topluma da işlenen cinayete karşı ortak bir tutum sergileme çağrımızı yineliyoruz."