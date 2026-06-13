Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İletişim Başkanı Duran: "Başarılarla dolu bir Dünya Kupası geçirmenizi diliyorum"

        İletişim Başkanı Duran: "Başarılarla dolu bir Dünya Kupası geçirmenizi diliyorum"

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Milli Takımımızın yeteneklerine, takım ruhuna ve mücadele azmine sonuna kadar inanıyorum. Bu duygularla, oyuncularımızın yanı sıra teknik ekibimize, yöneticilerimize ve Milli Takım'a emeği geçen tüm görevlilerimize gönülden başarılar diliyorum. Vurduğunuz gol, yolun sonu kupa olsun inşallah. Başarılarla dolu bir Dünya Kupası geçirmenizi diliyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 23:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Yolun sonu kupa olsun'

        İletişim Başkanı Duran, Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’na video mesaj yayımladı.

        İletişim Başkanı Duran mesajında, "A Milli Futbol Takımımızın çok kıymetli oyuncularını, teknik heyetinden yöneticisine, malzemecisinden sağlık ekibine kadar her bir görevlimizi canıgönülden selamlıyor, Ay-Yıldızlı ekibimize başarılar diliyorum. Sevgili futbolcu kardeşlerim, biz millet olarak futbolu çok seviyoruz. Futbol, bizler için sokakta başlayan bir hayal, mahalle aralarında filizlenen bir tutku ve milyonları bir araya getiren büyük bir sevdadır" diye konuştu.

        "AZİZ MİLLETİ YENİDEN FUTBOLUN EN BÜYÜK SAHNESİNE, 2026 DÜNYA KUPASI'NA TAŞIDINIZ"

        Milli Takım’ın 24 yıllık bir hasrete son verdiğini ifade eden Duran, "Bugün artık gelişmiş altyapılarımız, spor kulüplerimiz sayesinde ülkemizin dört bir yanında yüz binlerce çocuğumuz futbol oynuyor, hayallerinin peşinden koşuyor. Tıpkı sizler gibi, bir gün Ay-Yıldızlı formayı giyebilmenin hayaliyle yanıp tutuşuyor. Siz de bir zamanlar Lefterlerin, Metin Oktayların, Baba Hakkıların giydiği formayı sırtınıza geçirmeyi, ülkenizi temsil etmeyi düşlediniz. Hem Allah vergisi yetenekleriniz hem de çocukluğunuzdan bu yana ortaya koyduğunuz dirayetli çalışma ve azminizle bu onura eriştiniz. Ve tam 24 yıllık bir hasrete son vererek bu aziz milleti yeniden futbolun en büyük sahnesine, 2026 Dünya Kupası'na taşıdınız. Bu büyük sahneye uzanan yolda takım olarak gösterdiğiniz gayrete hepimiz şahidiz. Şimdi ise tüm dünyanın gözü önünde bu başarıyı daha da ileriye taşıma zamanı. Turnuva boyunca elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza, bizleri gururlandıracağınıza ve hepsinden önemlisi Ay-Yıldızlı bayrağımızı layıkıyla temsil edeceğinize olan inancımız tam. 86 milyonun kalbi sizlerle atacak. Milletimizin duaları sizinle olacak" şeklinde konuştu.

        "BAŞARILARLA DOLU BİR DÜNYA KUPASI GEÇİRMENİZİ DİLİYORUM"

        Duran, "Turnuvada elde edeceğiniz derece ne olursa olsun, milletimizin sizleri gururla bağrına basacağından emin olun. Milli Takımımızın yeteneklerine, takım ruhuna ve mücadele azmine sonuna kadar inanıyorum. Bu duygularla, oyuncularımızın yanı sıra teknik ekibimize, yöneticilerimize ve Milli Takım'a emeği geçen tüm görevlilerimize gönülden başarılar diliyorum. Vurduğunuz gol, yolun sonu kupa olsun inşallah. Başarılarla dolu bir Dünya Kupası geçirmenizi diliyorum. Rabbim yolunuzu açık etsin" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yanlışlıkla kardeşinin kimliğiyle sınava geldi, amcası 4 dakika kala kendi kimliğini yetiştirdi

        Yanlışlıkla kardeşinin kimliğiyle sınava geldi, amcası 4 dakika kala kendi kimliğini yetiştirdi

        #Burhanettin Duran
        #duran milli takım
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor"
        "Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor"
        Okullar ne zaman açılacak?
        Okullar ne zaman açılacak?
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Memura fazla mesai kararı
        Memura fazla mesai kararı
        Arhavi'de kahreden olay
        Arhavi'de kahreden olay
        D-100’de bıçaklı panik
        D-100’de bıçaklı panik
        Ankara'da sağanak etkili oldu
        Ankara'da sağanak etkili oldu
        Ataman çıldırdı: Yumruklu kavga!
        Ataman çıldırdı: Yumruklu kavga!
        Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
        Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        Kemal mezun oldu
        Kemal mezun oldu
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Ankara Havalimanı açılıyor
        Ankara Havalimanı açılıyor
        Berrak denizi ve koylarıyla Antalya'nın Maldivler'i
        Berrak denizi ve koylarıyla Antalya'nın Maldivler'i
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!