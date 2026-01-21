Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İletişim Başkanı Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa ile görüştü

        İletişim Başkanı Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa ile görüştü

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 01:12 Güncelleme: 21.01.2026 - 01:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        İletişim Başkanı Duran, Suriye Enformasyon Bakanı ile görüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye'deki son durum ve ikili ilişkiler ele alındı.

        İletişim Başkanı Duran görüşmede, Suriye Hükümeti'nin kapsayıcı ve bütünleştirici bir anlayışla yürüttüğü terörle mücadele ve yeniden inşa çabaları başta olmak üzere, ihtiyaç duyulan her alanda Türkiye'nin desteğinin artarak süreceğini ifade etti.

        Kalıcı istikrarın olmazsa olmaz şartı olarak tek devlet, tek ordu ilkesinin sahada ve kurumsal düzeyde tahkim edilmesinin önemine vurgu yapan Duran, sahadaki gelişmeler kadar enformasyon alanındaki mücadelenin de belirleyici olduğunu belirterek, provokasyonlara, dezenformasyona ve algı operasyonlarına karşı iki ülkenin daha yakın bir koordinasyon içinde hareket etmesinin faydalı olacağı değerlendirmesinde bulundu.

        İletişim Başkanı Duran, Türkiye’nin bu doğrultuda iş birliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yol verme tartışmasında 2 kişiyi bıçakla yaralayan şahıs yakalandı

        Konya'da trafikte sürücüler arasında çıkan ve cep telefonu kamerasına yansıyan bıçaklı kavganın şüphelisi polis tarafından yakalandı. (İHA)

        #Burhanettin Duran
        #Suriye
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Bodo'dan M.City'ye karşı tarihi galibiyet!
        Bodo'dan M.City'ye karşı tarihi galibiyet!
        Soğuk çekiliyor, kuraklık sürüyor
        Soğuk çekiliyor, kuraklık sürüyor
        Barrack'tan entegrasyon çağrısı
        Barrack'tan entegrasyon çağrısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü
        Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu