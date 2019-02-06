Beşiktaş'ın sezon başında Guti Hernandez ile birlikte teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığına getirdiği eski futbolcusu İlhan Mansız'la yollar ayrıldı. beIN Sports'un haberine göre Mansız'ın sağlık sorunları nedeniyle bu kararı aldığı ve sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği bildirildi.