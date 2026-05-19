        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi İlhan Mansız, UEFA Avrupa Ligi kupasını Beşiktaş Meydanı'na getirdi!

        İlhan Mansız, UEFA Avrupa Ligi kupasını Beşiktaş Meydanı'na getirdi!

        Eski milli futbolcu İlhan Mansız, Freiburg ile Aston Villa arasında yarın Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde kupayı Beşiktaş Meydanı'nda bulunan taraftar alanına getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 14:23 Güncelleme:
        Avrupa Ligi kupası Beşiktaş Meydanı'na getirildi!

        UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın Alman ekibi Freiburg ile İngiliz temsilcisi Aston Villa, Beşiktaş Park'ta karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde Beşiktaş Meydanı'nda UEFA tarafından taraftar alanı kuruldu.

        Taraftar alanı bugün futbolseverlere kapılarını açarken, eski milli futbolcu İlhan Mansız da kupayı alana getirdi. Burada açıklamalarda bulunan Mansız, her iki takımın da güçlü olduğunu belirterek zorlu bir maç izleyeceklerini söyledi. Mansız, küçük bir farkla Aston Villa'yı favori gördüğünü dile getirdi. İstanbul'un çok güzel bir ev sahipliği yaptığını sözlerine ekleyen İlhan Mansız, daha büyük organizasyonlara da ev sahipliği yapmak istediklerini belirtti. 2032 Avrupa Şampiyonası için UEFA ve Türkiye'nin çok önemli bir iş birliğine imza attığını aktaran Mansız, yarın akşamki maçın da çok önemli olduğunu vurguladı.

        FUTBOLSEVERLERDEN UEFA TARAFTAR ALANINA YOĞUN İLGİ

        Beşiktaş Meydanı'nda kurulan UEFA taraftar alanına futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Freiburg ve Aston Villa taraftarları başta olmak üzere Türk futbolseverler de alana gelerek çeşitli etkinlikleri deneyimledi. UEFA Avrupa Ligi kupasıyla fotoğraf çektiren taraftarlar, Galatasaray, Fenebahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in küçük yaş guruplarıyla yaptığı gösteri maçlarını da izledi.

        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Rötarlı ayrılık!
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Brandt için gözler TFF'de!
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
