İliç'te kirlilik riski var mı? Komisyon Başkanı'ndan açıklama

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta altın madeni sahasında meydana gelen heyelanın ardından kurulan TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.

Bölgeye gelerek 2 gün sahada incelemelerde bulunduklarını dile getiren Komisyon Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Önce Valimizden ve Valiliğimizden hem kaza öncesi hem de kaza sonrası yapılan çalışmalar konusunda bilgi aldık. Ardından hem maden ocağını hem de kazanın olduğu noktaları ayrıntısıyla yerinde gördük, inceledik. Burada akademisyenlerden ve bilim insanlarından da bu maden ocağı ve kazayla ilgili bilgiler aldık." diye konuştu.

Bölgede yer altı sularının kirlenmesine karşı alınan tedbirler konusunda da yerinde incelemeler yaparak bilgiler aldıklarını anlatan Uslu, şöyle devam etti:

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"Üzücü bir kaza yaşadık, milletimiz derinden üzüldü. Şu ana kadar 4 kardeşimizin cansız bedenine ulaşıldı. Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 5 kardeşimize ulaşmak için de çalışmalar devam ediyor. 7/24 ilgili kurumlarımız bölgede çalışıyorlar. Alanda çalışabilecek kadar kamyon bölgeye sevk edilmiştir. Tabii bölgenin bir özel niteliği var. Çok fazla kamyon da başka bir iş kazasına sebep olabileceği için burada maksimum kamyon sayısında çalışmalar devam ediyor."

"GÜNLÜK 3 BİN KAMYON MALZEME TAŞINIYOR" Sahada yoğun çalışmanın olduğuna dikkati çeken Uslu, "Günlük 3 bin kamyon malzeme akan bölgeden alınıyor geçici noktalara, çevresel kirlilikler oluşmasın diye altına membran ve kil serilmiş özel bölgelere geçici olarak sevk ediliyor. Şu ana kadar Valiliğimizden ve ilgili kurumlardan aldığımız bilgiler şunu gösteriyor, 180 bin kamyona yakın malzeme bölgeden kaldırılmış durumda ve bu çalışmalar, yaklaşık 25-30 gün içinde bu hafriyat alma, yığınları taşıma çalışmaları tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı. Özellikle işçilere ulaşılması anlamında 7/24 çalışma olduğunu, bunun dışında da bölgede çalışmalar yapıldığını aktaran Uslu, "Bölgede hava, su ve toprak kirliliği konusunda yoğun bir izleme var." dedi. İzlemelerin mobil ve akredite olmuş diğer kurumsal laboratuvarlarda yapıldığını vurgulayan Uslu, "Hem Bakanlığımız hem de bilim insanlarımız şu ana kadar yapılan analizlerde olumsuz bir duruma rastlanmadığını, oluşmadığını bize ifade ettiler ki komisyon olarak tüm o analiz sonuçlarını yazılı olarak ilgili bakanlıklardan ve kurumlardan aldık. Bunu da raporumuzun içine dercedeceğiz. Bu analizlerin kaza olduğu andan itibaren yapıldığını, her gün birkaç kez sıklıkla tekrar edildiğini ilgili bürokrat arkadaşlarımız, Bakanlık yetkililerimiz bize ifade etti. Çevre, insan hepsinin önünde geliyor." diye konuştu. REKLAM

"ALTIN MADENCİLİĞİ MEVZUATININ OLUŞMASI İÇİN TÜM BİLGİLERİ RAPORUMUZA EKLEYECEĞİZ" Komisyonun amaçlarından da bahseden Uslu, bunlardan birinin kazadaki ihmal süreçlerini araştırmak olduğuna işaret etti. İkinci olarak bu tür kazaların olmaması için hangi tedbirlerin alınması gerektiğini de araştıracaklarını bildiren Uslu, "Üçüncü bölüm ise önce insan, önce çevre sonra güvenilir madencilik anlayışını benimsemiş, güvenilir ve sürdürülebilir madencilik mimarisi ki burası özel bir madencilik alanı. Altın madenciliği mimarisinin, altın madenciliği politikasının, altın madenciliği mevzuatının oluşması için bütün bilgileri raporumuza dercedeceğiz ve öneriler kısmı olacak." değerlendirmesinde bulundu. Kurumları dinlediklerini ve bilim insanlarını dinlemeye başladıklarını dile getiren Uslu, şunları kaydetti: "Yoğun bir şekilde üniversitelerimizle işbirliği içindeyiz. Farklı üniversitelerden farklı bilim insanlarından, altın madenciliği konusunda Türkiye'de ve dünyada yapılan çalışmalar konusunda bilgiler alacağız. Ardından maden, kimya ve jeoloji mühendisleri odaları gibi odalardan, STK'lerden, derneklerden bilgi alacağız. Bu madeni çalıştıran ilgili firmayı Meclisimize davet edeceğiz. Ondan da hem maden ocağının daha önceki durumu hem kazayla ilgili bilgileri alacağız. Bunu plan ve istişare çerçevesinde yapıyoruz." REKLAM