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        İliç'teki maden göçüğünde son durum ne?

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Yeni heyelan riskini ortadan kaldırmak, aramaların güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz faaliyetler hızlanarak devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 22:56 Güncelleme: 25.02.2024 - 22:56
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        İliç'teki maden göçüğünde son durum ne?
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yeni heyelan riskini ortadan kaldırmak, aramaların güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz faaliyetler hızlanarak devam ediyor." ifadesini kullandı.

        Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "İliç’te maden sahasında yaşanan heyelanın 13. gününde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yeni heyelan riskini ortadan kaldırmak, aramaların güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz faaliyetler hızlanarak devam ediyor. Bugün heyelanın gerçekleştiği Sabırlı Deresi'ne kadar inerek alanı daha yakından inceledik. Bundan sonraki süreçte atılacak adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk."

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