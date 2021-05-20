Finale kalan öykü kitapları

Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen Edebiyat Günleri kapsamında gerçekleştirilen 'Fakir Baykurt Öykü Kitabı Ödülü' yarışmasının finaline kalan 10 kitap belli oldu.
Seçici kurulun değerlendirmesinden sonra finale kalan kitaplar şöyle;
1- Ayşegül Başar Kaya (Gece On İki Sancıları)
2- Gül Ersoy (Sen Kimseyi Sevemezsin)
3- İbrahim Halil Çelik (Korkunç Beyaz)
4- İbrahim Tığ (Gerçek)
5- İsahag Uygar Eskiciyan (Patates Jazzı)
6- Melisa Yılmaz (Üflenmemiş Rüzgarlar)
7- Nilüfer Açıkalın (Dimdik Ayakta Her An Tetikte)
8- Recep Kayalı (Kamburuma Üç Sebep)
9- Tolgay Hiçyılmaz (Boşlukta Bir Yer)
10 - Tuğba Gürbüz (Kendisiymiş Gibi)
Yarışmasının sonucu 24 Mayıs'ta açıklanacak.
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