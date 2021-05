Finale kalan öykü kitapları 0:00 / 0:00

Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen Edebiyat Günleri kapsamında gerçekleştirilen 'Fakir Baykurt Öykü Kitabı Ödülü' yarışmasının finaline kalan 10 kitap belli oldu.

Seçici kurulun değerlendirmesinden sonra finale kalan kitaplar şöyle;

1- Ayşegül Başar Kaya (Gece On İki Sancıları)

2- Gül Ersoy (Sen Kimseyi Sevemezsin)

3- İbrahim Halil Çelik (Korkunç Beyaz)

4- İbrahim Tığ (Gerçek)

5- İsahag Uygar Eskiciyan (Patates Jazzı)

6- Melisa Yılmaz (Üflenmemiş Rüzgarlar)

7- Nilüfer Açıkalın (Dimdik Ayakta Her An Tetikte)

8- Recep Kayalı (Kamburuma Üç Sebep)

9- Tolgay Hiçyılmaz (Boşlukta Bir Yer)

10 - Tuğba Gürbüz (Kendisiymiş Gibi)

Yarışmasının sonucu 24 Mayıs'ta açıklanacak.