İlk 5'i bırak gerisine bak!

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta kayıplar devam ediyor.

Milli ara dönüşünde derbide Galatasaray'ı mağlup ederek ilk 5 sıradaki takımlara karşı başarısını sürdüren siyah-beyazlılar, sonrasında Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'ye mağlup olarak elenirken ligde de Kasımpaşa ile deplasmanda berabere kaldı.

Bu sezon ilk 5 sırada oynadığı takımlara karşı 7 maçta 16 puan toplayıp sadece 5 puan kaybeden ve bu alanda ligde lider olan siyah-beyazlılar, ligin geri kalanına ise 31 puan kaybetti.

Galatasaray'a deplasmanda mağlup olup evinde galip gelen siyah-beyazlılar, Samsunspor'u deplasmanda yenip evinde berabere kalmıştı. Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi Dolmabahçe'de devirirken Eyüpspor'u da iki maçta yenmeyi başarmıştı. REKLAM Ancak siyah-beyazlılar, bu sezon kaybettiği toplam 36 puanın 31'ini diğer takımlara karşı kaybetti. Beşiktaş'ın bu sezon aldığı 6 yenilginin 1'i Galatasaray'a karşı gelirken diğerlerini Kasımpaşa, Göztepe, Adana Demir, Gaziantep FK ve Konyaspor'a karşı alındı.