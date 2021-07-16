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Türkiye’deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan Mercedes-Benz Türk, pandeminin etkisiyle geçen 2020’nin ardından 2021 yılına hızlı bir başlangıç yaptığını duyurdu.

Ocak-Haziran 2021 arasındaki otobüs sektörünü değerlendiren Mercedes-Benz Türk, 2021’in ilk 6 ayında Türkiye iç pazarına 107 adet şehirler arası, 22 adet de şehir içi otobüs olmak üzere toplamda 129 adet otobüs satışı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, şirket bu süre içerisinde 708 adet şehirler arası otobüs üretirken, 165 adet de şehir içi otobüs üreterek toplamda 873 adetlik üretim hacmine ulaştı.

Üretilen otobüslerin yüzde 74’ü ihraç edilirken Ocak-Haziran 2021 arasındaki toplam otobüs ihracatı 645 adede ulaştı. Bu veriler ışığında Türkiye’de üretilen her 2 otobüsten 1’i Mercedes-Benz Türk fabrikasından yollara çıkarken, ihraç edilen her 4 otobüsten 3’ünde de Mercedes-Benz Türk imzası yer alıyor.

ÜRETTİĞİ KAMYONLARIN YÜZDE 56'SINI İHRAÇ ETTİ

2021’in ilk 6 ay sonuçlarına göre, kamyon sektörünü değerlendiren Mercedes-Benz Türk, bu süre içerisinde 11 bin 361 adet kamyon ve çekici üretirken, bu araçların yüzde 56’lik oranla 6 bin 399 adedi ihraç edildi.

2021’in ilk 6 ayında Türkiye iç pazarına 5 bin 451 adet Mercedes-Benz markalı kamyon satışı gerçekleştirildi. Bu verilere göre, Mercedes-Benz Türk, 2020’nin Ocak-Haziran sonuçları ile 2021 kıyaslandığında Türkiye’nin kamyon ve çekici üretimi, iç pazar satışı ve ihracat rakamlarıyla liderliğini sürdürdü.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de üretilen her 10 kamyondan 7’si Mercedes-Benz Türk fabrikasından yollara çıkarken, ihraç edilen her 10 kamyondan 8’inde de Mercedes-Benz Türk imzası yer alıyor.

'PAZAR DAHA ÜST SEVİYELERE GELEBİLİR'

Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, "2021’in ilk 6 ayında şehirler arası otobüs pazarındaki liderliğimizi sürdürdük. Ayrıca Türkiye’nin otobüs pazarının çok daha üst seviyelere ulaşabileceğine de inancımız tam" dedi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt da, "Ocak-Haziran 2021 arasındaki yılın ilk yarısında kamyon üretimi ve ihracatında pandeminin etkisi azaldığını söyleyebiliriz. 2021 yılının ilk 6 ayında 11 bin 361 adet kamyon üreterek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 148’lik artış yakaladık. Ocak-Haziran 2021 arasında 6 bin 399 kamyon ihraç ederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100’lük artışa imza attık. 2021 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 5 bin 451 adetlik satışlarımızla yüzde 165’lik artış yakaladık" diye konuştu.