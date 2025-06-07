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        Haberler Bilgi Ekonomi "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir?

        "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" nedir, başvurular başladı mı, kimler yararlanabilir?

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli otomobil kullanımını teşvik etmek ve çok çocuklu ailelerin ulaşım ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla yeni bir sosyal destek programı hazırlığında. "İlk Arabam Yerli Otomobil Destek Paketi olarak adlandırılması planlanan bu uygulama, özellikle üç ve üzeri çocuğa sahip aileleri hedef alıyor. Hem yerli üretimin artırılması hem de geniş ailelerin ekonomik koşullarının gözetilmesi amaçlanan programda, uygun ödeme planları ve özel indirimlerin sunulması bekleniyor. Destek paketinin kapsamı ve başvuru koşullarına dair ayrıntıların önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması öngörülüyor. Peki, teşvik paketinden hangi aileler yararlanabilecek? İşte, merakla beklenen program hakkında ilk bilgiler…

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 15:12 Güncelleme: 07.06.2025 - 15:12
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu ailelerin yerli otomobile daha kolay erişimini sağlamak amacıyla yeni bir destek programı hazırlıyor. İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" adıyla duyurulması planlanan bu çalışma, öncelikli olarak üç ve üzeri çocuk sahibi aileleri kapsayacak şekilde yapılandırılıyor. Programın kapsamı, başvuru şartları ve uygulanacak desteklerin detayları önümüzdeki günlerde netleşecek. Peki, bu teşvikten kimler yararlanabilecek? İşte, destek paketiyle ilgili tüm merak edilenler…

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        KİMLER YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR?

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"ndan 3 veya daha fazla çocuklu aileler yararlanabilir.

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        YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ İLE NE AMAÇLANIYOR?

        Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor. Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da yansıması bekleniyor.

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        YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ BAŞLADI MI?

        Program hakkında detaylar henüz netleşmedi. Yerli otomobil desteğine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

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