Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu ailelerin yerli otomobile daha kolay erişimini sağlamak amacıyla yeni bir destek programı hazırlıyor. İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" adıyla duyurulması planlanan bu çalışma, öncelikli olarak üç ve üzeri çocuk sahibi aileleri kapsayacak şekilde yapılandırılıyor. Programın kapsamı, başvuru şartları ve uygulanacak desteklerin detayları önümüzdeki günlerde netleşecek. Peki, bu teşvikten kimler yararlanabilecek? İşte, destek paketiyle ilgili tüm merak edilenler…