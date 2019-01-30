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İngiltere'nin Doğu Sussex kontluğunda yaşayan emekli Sid Saunders, uzun doğa yürüyüşlerinden birini gerçekleştirdiği sırada ilginç bir taş parçasına rastladı.
Saunders, ilk bakışta taşın sıradan bir beton parçası olduğunu düşündü. Ancak taşın üzerinde yazılar olduğunu gören emekli adam bunun bir mezar taşı olduğunu fark etti. Öte yandan yosun tuttuğu için taşın üzerinde yazılanları net bir şekilde okuyamadı.
Şaşkına dönen Sid "Neden biri ormana bir mezar yapar ki?" diye düşünmeye başladı.
İşin peşini bırakmayan Sid Saunders, ertesi gün mezar taşının olduğu yere tekrardan gitti ve mezar taşının üzerindeki yosunları temizledi.
Mezar taşının üzerinde ne yazıldığını okuyunca İngiliz adam şaşkına uğradı. Çünkü mezar, 130 yıl önce ölmüş bir tavşana aitti.
13 yaşında ölen tavşan için yaptırılan mezar 130 yıl sonra yürüyüşe çıkan Sid tarafından bulunmuştu.
Duchie adı verilen tavşan için yaptırılan mezarı Facebook hesabından paylaşan Sid'in hikayesi, sosyal medyada ilgi topladı. Onlarca kişi mezar taşını temizlediği için emekli adamdan övgüyle bahsetti.
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