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İlk erik hasadı yapıldı: Kilosu 250 lira

Türkiye'de yılın ilk turfanda eriği Mersin'in Erdemli ilçesinde çıktı. Serada yetiştirilen ilk erik meraklısı tarafından kilosu 250 liradan alıcı buldu. İlk çıkan 1 kilo eriği alan Refik Küçük, "Eriklerin yetişmesini uzun süredir bekliyorduk" diye konuştu

erik hasadı
İHA

Erdemli ilçesinin mikro klima iklime sahip eski sahil beldesi Ayaş'ta Cengiz Yıldız adlı üreticinin serasında yılın ilk turfanda eriği hasat edildi. 1 kilosu 250 liradan alıcı bulan eriği, ilk olarak İstanbullular tadacak.

Üretici Cengiz Yıldız, "Bu sene yoğun geçen kış şartlarından sonra nihayet ilk erik hasadını yapmak nasip oldu. Umduğumuz gibi inşallah fiyatlar iyi olur. Tüm çiftçi arkadaşları memnun eder. Herkese hayırlı olsun. Temsilen bir arkadaşımız ilk hasat ettiğimiz 1 kilo eriği 250 liradan aldı" dedi.

'UZUN SÜREDİR BEKLİYORDUK'

İlk çıkan 1 kilo eriği alan Refik Küçük, "Cengiz arkadaşımızın yetiştirdiği turfanda eriği 250 liradan alıyoruz. Cengiz beyi tebrik ederiz. Eriklerin yetişmesini uzun süredir bekliyorduk" diye konuştu.

İstanbul'da komisyonculuk yapan Haydar Canbay ise hasat edilecek eriklerin İstanbul'da vatandaşlarla buluşacağını söyledi. Canbay, ilk hasat edilecek erikler İstanbulluların damat tadına hitap edecek" diye konuştu.

Henüz erik piyasasının kurulmadığı ifade edilirken, hasatla birlikte önümüzdeki günlerde piyasanın belirleneceğine dikkat çekildi.

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