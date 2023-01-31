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'İlk Evim Arsa' projesinde kura çekimi başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında “İlk Evim Arsa” kuraları 1 Şubat 2023 Çarşamba günü itibarıyla başlıyor

'İlk Evim Arsa' projesinde kura çekimi başlıyor
HABERTURK.COM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında sosyal konut kuralarında sona gelindi. “İlk Evim” projesinde 85 günde noter huzurunda çekilen kuralarla birlikte 71 ilde toplamda 182 bin 599 konutun hak sahibi belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı “İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa” projesinde “İlk Evim, İlk İş Yerim” kuralarının ardından “İlk Evim Arsa” kuralarının çekileceğini duyuran Bakan Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, paylaşımında, “İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın başlıyoruz. Hayırlı olsun.” dedi.

“İlk Evim Arsa” projesi 1’inci etap kuraları 1-6 Şubat 2023 tarihleri arasında şu 13 ili kapsayacak:

1 Şubat 2023: Bitlis Merkez Müstakil, Bilecik Merkez Müstakil, Kırıkkale Merkez Müstakil, Bayburt Merkez Müstakil, Yozgat Merkez Müstakil.
2 Şubat 2023: Burdur Merkez Müstakil, Siirt Merkez Müstakil, Kastamonu Merkez Müstakil, Muş Merkez Müstakil, Osmaniye Merkez Müstakil.
3 Şubat 2023: Mardin Merkez Müstakil, Niğde Merkez Müstakil.
6 Şubat 2023: Ankara Merkez Müstakil, Ankara Merkez Müşterek.

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