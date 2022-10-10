'İlk Evim Arsa' ve 'İlk İş Yerim'de yerler belli oldu

HABERTURK.COM

TOKİ 'İlk Evim Arsa' ve 'İlk İş Yerim'e sahip olmak isteyenler için başvurular bugün başladı. Proje kapsamında 1 milyon arsa, 10 bin iş yeri için başvurular alınacak.

Projelerin hangi il ve ilçelerde yapılacağı da belli oldu.

İLK EVİM ARSA YERLERİ

ADANA

Merkez, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık

ADIYAMAN

Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger,Gölbaşı, Kahta, Samsat,Sincik, Tut

AFYONKARAHİSAR

Merkez, Başmakçı, Bayat, Blovadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye,İscehisar, Kızılören, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut

AĞRI

Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak,

AKSARAY

Merkez, Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi, Sultanhanı

AMASYA

Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova

ANKARA

Merkez, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar

ANTALYA

Merkez, Akseki, Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradi, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik

ARDAHAN

Merkez, Çıldır, Damal, Göle, Hanak,Posof

ARTVİN

Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat, Yusufeli

AYDIN

Merkez, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar

BALIKESİR

Merkez, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk

BARTIN

Ulus

BATMAN

Merkez, Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk, Sason

BAYBURT

Merkez, Aydıntepe, Demirözü

BİLECİK

Merkez, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, Yenipazar

BİNGÖL

Merkez, Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere, Yedisu

BİTLİS

Merkez, Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Mutki, Tatvan,

BOLU

Merkez, Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrısçık, Mengen, Mudurnu, Seren

BURDUR

Merkez, Aplasum, Altınyayla, Çavdır, Çeltikçi,Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni, Yeşilova

BURSA

Merkez, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, Keleş, Orhaneli, Orhangazi

ÇANAKKALE

Merkez, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki, Yenice

ÇANKIRI

Merkez,Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü, Yapraklı

ÇORUM

Merkez, Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu, Uğurludağ

DENİZLİ

Merkez, Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar, Tavas

DİYARBAKIR

Merkez, Bismil, Çermik, Çınar, Dicle, Ergani

DÜZCE

Merkez, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Yığılca

EDİRNE

Merkez, Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süroğlu, Uzunköprü

ELAZIĞ

Merkez, Ağın, Alacakaya, Arıcak, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Palu, Sivrice

ERZİNCAN

Merkez, Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan, Üzümlü

ERZURUM

Merkez, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, Tekman, Tortum, Uzundere

ESKİŞEHİR

Merkez, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihallıççık, Sarıcakaya, Seyitgazı, Sivrihisar

GAZİANTEP

Merkez, Araban, İslahiye, Karakamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Yavuzeli

GİRESUN

Alucra, Çamoluk, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu, Yağlıdere

GÜMÜŞHANE

Kelkit, Köse, Kürtün, Şiran, Torul

HAKKARİ

Merkez, Çukurca, Derecik, Şemdinli, Yüksekova

HATAY

Merkez, Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Samandağı

IĞDIR

Merkez, Aralık, Karakoyunlu, Tuzluca

ISPARTA

Merkez, Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç

İSTANBUL

Merkez

İZMİR

Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Dikili, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire, Torbalı

KAHRAMANMARAŞ

Merkez, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık, Türkoğlu

KARABÜK

Merkez, Eflani, Eskipazar, Safranbolu, Yenice

KARAMAN

Merkez, Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir, Sarıveliler

KARS

Merkez, Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Susuz

KASTAMONU

Merkez, Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü, Tosya

KAYSERİ

Merkez, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar

KIRIKKALE

Merkez, Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt, Yahşihan

KIRKLARELİ

Merkez, Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar, Vize

KIRŞEŞİR

Merkez, Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Mucur

KİLİS

Merkez, Musabeyli, Polateli

KOCAELİ

Kandıra, Körfez

KONYA

Merkez, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Seydişehir, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak

KÜTAHYA

Merkez, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Emet, Gediz, Pazarlar, Tavşanlı

MALATYA

Merkez, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan

MANİSA

Merkez, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu

MARDİN

Merkez, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Yeşilli

MERSİN

Merkez, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus

MUĞLA

Merkez, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas, Seydikemer, Yatağan

MUŞ

Merkez, Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt, Varto

NEVŞEHİR

Merkez, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Ürgüp

NİĞDE

Merkez, Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik, Ulukışla,

ORDU

Fatsa, Ünye

OSMANİYE

Merkez, Düziçi, Kadirli, Sumbas, Toprakkale

RİZE

Merkez

SAKARYA

Merkez, Akyazı, Geyve, Hendek, Karapürçek, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Söğütlü, Taraklı

SAMSUN

Alaçam, Bafra, Kavak, Ladik, Yakakent

SİİRT

Merkez, Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Şirvan, Tillo

SİNOP

Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Türkeli

SİVAS

Merkez, Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Sarkışla, Ulaş, Yıldızeli, Zara

ŞANLIURFA

Merkez, Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Hilvan, Siverek, Viranşehir

ŞIRNAK

Merkez, Cizre, Güçlükonak, İdil

TEKİRDAĞ

Merkez, Çerkezköy, Hayrabolu, Malkara, Marmara Ereğlisi, Muratlı, Saray

TOKAT

Artova, Başçiftlik, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt

TRABZON

Merkez

TUNCELİ

Merkez, Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazimiye, Ovacık, Pülümür

UŞAK

Merkez, Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey

VAN

Merkez, Başkale, Erciş, Gevaş, Muradiye, Özalp

YALOVA

Merkez, Altınova, Çiftlikköy, Termal

YOZGAT

Merkez, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy

ZONGULDAK

Çaycuma, Devrek, Ereğli

ARSA YERLERİ

İLK İŞ YERİM YERLERİ

SANAYİ SİTESİ YERLERİ