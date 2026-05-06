        İlk Evim Konut Kredisi başvuruları ne zaman? Düşük faizli İlk evim kredisi başvurusu başladı mı, son durum ne, şartları neler?

        Dar ve orta gelirli vatandaşların uzun süredir beklediği düşük faizli konut kredisi kampanyasında yeni detaylar gündeme gelmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından işaret edilen "İlk Evim" kampanyası kapsamında, %1,20 faiz oranı ve 180 aya varan vade seçenekleriyle yeni bir destek paketinin hayata geçirilmesi bekleniyor. İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, "Düşük faizli İlk Evim Konut Kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?" ve "TOKİ İlk Evim Kredisi şartları neler olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte düşük faizli İlk evim kredisi başvuru şartları...

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 12:50 Güncelleme:
        Türkiye genelinde konut sahibi olmayı kolaylaştıracak yeni sosyal konut hamlesi gündemdeki yerini koruyor. “İlk Evim” projesi kapsamında hazırlanması beklenen düşük faizli konut kredisi paketi, %1,20 faiz oranı ve uzun vadeli ödeme planıyla dikkat çekiyor. Devlet destekli kredi modelinin, özellikle ilk kez ev alacak vatandaşlara yönelik avantajlı ödeme koşulları sunması beklenirken, başvuru şartları ve resmi açıklama tarihi de merak konusu oldu. Düzenli gelir belgesi, kredi notu ve belirli kriterlere uygun konut şartlarının öne çıkması beklenen kampanya, ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

        İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında stratejik bir adım olarak planlanan bu düzenleme, şu an Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK tarafından teknik inceleme aşamasında tutuluyor. Yasal çerçevenin netleşmesi ve bankacılık altyapısının bu özel sisteme entegre edilmesinin ardından, resmi takvimin 2026 yılı içerisinde kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.

        İLK EVİM KREDİSİ VADE VE FAİZ ORANI NE KADAR?

        Dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedefleyen bu pakette en dikkat çekici unsur maliyetler:

        Faiz Oranı: Kulislerde ve ekonomi planlarında konuşulan en güçlü oran yüzde 1.20.

        Vade Seçeneği: Ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla vadenin 15 yıla (180 ay) kadar çıkarılması bekleniyor.

        Aracı Kurumlar: Kampanyanın öncelikli olarak Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden yürütülmesi planlanıyor.

        İLK EVİM KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

        Henüz İlk Evim Kredisi için resmi bir açıklama yapılmadı.

        Ancak başvuru için şu şartların aranması muhtemel:

        İlk kez konut alacak olması, üzerine kayıtlı herhangi bir konutu bulunmaması

        Konut alacağı şehirde ikamet etmesi

        Son 1 yılda konut satmamış olması

        Hisseli bir konutta yüzde 50'den fazla hissesi olmaması

        Başvuran kişinin belirli bir gelir seviyesine sahip olması ve bu geliri belgeleyebilmesi,

        Bu maddelere ilave şartlar aranacağı gibi, şartlar tamamen farklılık da gösterebilir.

        İLK EVİM KONUT KREDİSİ KİMLER YARARLANACAK?

        Dar ve orta gelir grubundaki ilk kez ev alacak vatandaşlar faydalanması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
