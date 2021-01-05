Bu fabrika 5G ile çalışıyor 0:00 / 0:00

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Bosch, Stuttgart/Feuerbach’ta yer alan fabrikasında kurduğu 5G ağının sunduğu hızlı veri aktarımı ve anlık tepki veren makinelerle üretim yapmayı hedefliyor. Donatılan 5G ağıyla hassasiyet ve güvenlik gerektiren kritik uygulamalarda kablosuz uygulama mümkün olacak, insanlar ve makineler engelsiz bir şekilde iş birliği yapabilecek.

5G’nin rekabet gücünü güçlendirdiğini ve Endüstri 4.0’ın potansiyelini daha da iyi değerlendirmemizi sağlıyor. Bosch Yönetim Kurulu Üyesi ve CDO/CTO’su Dr. Michael Bolle, “Dünya genelindeki yaklaşık 250 tesisimizde 5G’yi kademeli olarak uygulamaya sokacağız” dedi.

Bosch'un önümüzdeki aylarda 5G ağları kuracağı tesisleri arasında, Almanya'nın Renningen kentindeki araştırma yerleşkesi de yer alıyor. Şirket ayrıca 5G özellikli ürünler geliştiriyor ve endüstriyel kullanıma yönelik ilk çözümlerini de piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Stuttgart-Feuerbach'taki fabrikada 5G ile çalışan ActiveShuttle, üretim alanında zahmetsizce ve otonom olarak hareket ediyor, insanları ve diğer araçları algılıyor, depolama kutularının yanından geçiyor, üretim hattına doğru gidiyor, duruyor, yükünü boşaltıyor ve süreci tekrardan başlatıyor.

Stuttgart-Feuerbach'taki fabrikalarında otonom taşıma sistemlerinin yaygın kullanımı gibi 5G uygulamalarını gerçeğe dönüştürdüklerini belirten Bolle; yerleşke ağlarının, Endüstri 4.0 için önemli bir yapı taşı olduğunu ifade ederek, “Yerleşke ağları bize fabrikada neler olduğu ve verilerin hem fabrika duvarları içerisinde hem de ötesine nasıl aktarıldığı üzerinde kontrol imkanı sağlıyor" dedi.

Verilen bilgiye göre Bosch’un Nokia ile birlikte kurduğu Feuerbach'taki yerleşke ağında, ‘küçük hücreler’ olarak bilinen sekiz küçük baz istasyonu, yaklaşık 10.000 metrekarelik üretim tesisinin tamamında iyi bir sinyal alımı sağlıyor. Bu, kablosuz olarak ağa bağlanan makinelerin ve sistemlerin birbirleriyle gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasına ve birkaç milisaniye içinde veri alışverişinde bulunulmasına yardımcı oluyor.

İTİCİ GÜÇ OLACAK

Fransız danışmanlık firması Capgemini, imalat endüstrisinin 5G teknolojisiyle olan ilişkisine ışık tuttuğu çalışmasında, dünya genelindeki endüstriyel şirketlerin yüzde 65'inin, piyasaya sunulduğu andan itibaren ilk iki yıl içerisinde 5G'yi kullanıma almayı planladığını ortaya koydu. 5G, sadece üretim sektöründe değil, aynı zamanda kentleşme, sağlık, tarım ve mobilite sektörlerinde de ilerleme kaydediyor.

Uzmanlar, 2025 yılına kadar dünya çapında 70 milyar civarında cihazın ağa bağlı olacağını tahmin ediyor. Bunların arasında endüstriyel robotlar ve otonom araçlardan, işlenebilir toprakların besin içeriği veya nem seviyesi hakkında bilgi veren sensörlere kadar çeşitli cihazlar bulunuyor.