İlk teravih namazı vakti: 2026 Ramazan İmsakiyesi ile ilk teravih namazı hangi gün, saat kaçta kılınacak?
On bir ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kala ilk teravih namazı vakti araştırmaları hız kazandı. Ramazan ayına özel olarak idrak edilen ibadetlerden biri olan teravih namazı, yatsı namazı ile birlikte kılınıyor. Ramazan imsakiyesinin yayımlanmasıyla birlikte İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde ilk teravih namazı vakti belli oldu. Peki, 2026 Ramazan ayının ilk teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte tüm detaylar...
2026 yılının Ramazan ayına geri sayım başladı. Ramazan’da oruç ve birçok ibadeti yerine getirecek milyonlarca vatandaş, ilk teravih vakitlerini merak ediyor. Peygamber Efendimiz’in Ramazan ayında düzenli olarak kıldığı teravih namazı, sünnet-i müekkede olarak kabul ediliyor. Yatsı namazından sonra kılınan bu nafile namaz, 20 rekat olarak cemaatle birlikte eda ediliyor. 2026 İmsakiyenin yayınlanmasının ardından yurt genelinde teravih namazı vakitleri belli oldu. Bu kapsamda “İlk teravih namazı hangi gün, saat kaçta kılınacak, teravih namazı nasıl kılınır?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
2026 İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?
2026 İmsakiye takvimine göre Ramazan ayının ilk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba günü yatsı namazıyla birlikte kılınacak.
2026 İMSAKİYE İLE TERAVİH NAMAZI VAKİTLERİ BELLİ OLDU
İftar, sahur, teravih namazı vakitleri gibi bilgileri içeren 2026 Ramazan İmsakiyesi yayımlandı.
Aşağıda yer alan linke tıklayarak İstanbul, Ankara, İzmir dahil olmak üzere 81 ilin teravih namazı vakitlerine ulaşabilirsiniz.
İSTANBUL - ANKARA - İZMİR İLK TERAVİH NAMAZI VAKTİ
İlk teravih namazı, 18 Şubat Çarşamba akşamı camilerde yatsı namazının ardından cemaat ile eda edilecek.
İstanbul 18 Şubat 2026 Yatsı Vakti: 20.08
Ankara 18 Şubat 2026 Yatsı Vakti: 19.52
İzmir 18 Şubat 2026 Yatsı Vakti: 20.15
TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?
Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekât olarak kılınmıştır.
Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınıyor.
Ancak teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur.
TERAVİH NAMAZI SÜNNET Mİ, FARZ MI?
İmam Ebû Hanîfe’ye, Hz. Ömer’in yaptığı uygulama sorulunca şöyle demiştir: “Teravih kuvvetli bir sünnettir. Hz. Ömer onu kendiliğinden çıkarmış değildir. O bu konuda yeni bir şey de icad etmedi. O, ancak bunu kendi bildiği bir delile dayanarak yapmıştır. Rasûlullah’tan bir ahid olarak yapmıştır.”
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir.
Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.
TERAVİH NAMAZI KILINIŞI
İmama uyarak kılınacaksa euzu besmele çekerek “Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya uydum imama” denilir. Ferdi olarak kılınacaksa “Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya" denilir.
1. Rekat:
1. Eller kulak hizasına kaldırılır, Allahuekber diyerek namaza başlanır.
2. Gizlice Sübhaneke duası okunur.
3. Euzu Besmele çekilir.
4. Fatiha Suresi okunur.
5. Zammı Sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.
6. Allahuekber diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Azim denilir.
7. Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Lekel Hamd denilir.
8. Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.
9. İki defa secde yaptıktan sonra ‘Allahuekber’ denilerek ikinci rekata kalkılır.
2. Rekat:
10. Ayağa kalkıldığında Besmele ve Fatiha suresi okunur.
11. Zammı sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.
12. ‘Allahukber’ diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Azim denilir.
13. Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Leke’l-Hamd denilir.
14. Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.
15. Oturulduğunda; Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur. Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah diyerek önce sağa sonra sola selam verilir.
16. Eğer dört rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda Ettehiyyatü ve Salli, Barik duaları okunur sonra üçüncü rekata kalkılır.
3 ve 4. Rekat:
Kalan iki rekat, aynı ilk iki rekat gibi kılınır. Ettehiyyatü ve Salli, Barik dualarınsan sonra önce sağa sonra sola "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" diye selam verilir.