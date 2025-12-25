İlk 'yeni format' mağazasını Gaziantep'te açtı

IKEA Türkiye, Değişen perakende dinamiklerine ve şehir yaşamına uyum sağlamak amacıyla geliştirilen “Yeni Format IKEA Mağazası” konseptinin ilkini Gaziantep’te hayata geçirdi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alana kurulan mağazada sergilenen ürünlerin yanı sıra, dijital entegrasyon sayesinde IKEA’nın tüm ürün gamına erişim ve sipariş imkânı sunuluyor.

"YENİDEN BÜYÜME DÖNEMİ"

Açılışa ilişkin değerlendirmelerde bulunan IKEA Türkiye CEO’su Kerim Nişel, Gaziantep’in IKEA için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek “Gaziantep; güçlü sanayisi, dinamik nüfusu, geniş aile yapısı ve köklü ev kültürüyle uzun süredir planlarımızda olan, çok kıymetli bir şehirdir. 2005 yılında başladığımız yolculukta, bugün sektörün seyrini değiştirdiğimiz 20 yıllık süreci geride bırakırken, ‘yeniden büyüme’ dönemimizin kapılarını Gaziantep’te açmanın heyecanı içindeyiz. Global stratejimizin Türkiye’deki en güncel yansıması olan ‘Yeni Format IKEA Mağazası’ konseptimizle; şehir merkezinde, fiziksel erişilebilirliği dijital entegrasyonla birleştiren, kompakt ama eksiksiz bir IKEA deneyim sunuyoruz. Bölgenin güçlü ticari potansiyeline ve köklü ev kültürüne duyduğumuz güvenle, Sanko Park AVM'de hayata geçirdiğimiz bu proje, Türkiye genelinde planladığımız yeni yatırımların da ilk adımı niteliğinde. Önümüzdeki yıllarda bu ve benzeri formatlarla yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” dedi