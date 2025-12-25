Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İlk 'yeni format' mağazasını Gaziantep'te açtı - İş-Yaşam Haberleri

        İlk 'yeni format' mağazasını Gaziantep'te açtı

         IKEA, büyüme stratejisinin en yeni halkası olan Türkiye'nin ilk "Yeni Format IKEA Mağazası"nı Gaziantep'te hizmete açtığını duyurdu. Sanko Park AVM'de kapılarını açan mağaza, IKEA'nın dijital ve fiziksel deneyimini birleştiren yeni konseptinin ilk örneği olma özelliğini taşıyor

        Giriş: 25.12.2025 - 15:02 Güncelleme: 25.12.2025 - 15:02
        İlk 'yeni format' mağazasını Gaziantep'te açtı
        IKEA Türkiye, Değişen perakende dinamiklerine ve şehir yaşamına uyum sağlamak amacıyla geliştirilen “Yeni Format IKEA Mağazası” konseptinin ilkini Gaziantep’te hayata geçirdi.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alana kurulan mağazada sergilenen ürünlerin yanı sıra, dijital entegrasyon sayesinde IKEA’nın tüm ürün gamına erişim ve sipariş imkânı sunuluyor.

        "YENİDEN BÜYÜME DÖNEMİ"

        Açılışa ilişkin değerlendirmelerde bulunan IKEA Türkiye CEO’su Kerim Nişel, Gaziantep’in IKEA için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek “Gaziantep; güçlü sanayisi, dinamik nüfusu, geniş aile yapısı ve köklü ev kültürüyle uzun süredir planlarımızda olan, çok kıymetli bir şehirdir. 2005 yılında başladığımız yolculukta, bugün sektörün seyrini değiştirdiğimiz 20 yıllık süreci geride bırakırken, ‘yeniden büyüme’ dönemimizin kapılarını Gaziantep’te açmanın heyecanı içindeyiz. Global stratejimizin Türkiye’deki en güncel yansıması olan ‘Yeni Format IKEA Mağazası’ konseptimizle; şehir merkezinde, fiziksel erişilebilirliği dijital entegrasyonla birleştiren, kompakt ama eksiksiz bir IKEA deneyim sunuyoruz. Bölgenin güçlü ticari potansiyeline ve köklü ev kültürüne duyduğumuz güvenle, Sanko Park AVM'de hayata geçirdiğimiz bu proje, Türkiye genelinde planladığımız yeni yatırımların da ilk adımı niteliğinde. Önümüzdeki yıllarda bu ve benzeri formatlarla yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” dedi

