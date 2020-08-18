İkinci dünya savaşı sırasında Adolf Hitler'e bağlı bir kumandan olan Johann Schmidt (Red Skull) Odin’in hazinesi Tessaract'ı aramaktadır. Norveç'teki bir köyde manastırda bulur. Aynı zamanda Schmidt'in başka bir amacı da Berlin'i düşürmek ve bununla beraber dünyayı ele geçirmektir. Bu dönemlerde (1940-1945) Almanya ve Amerika bir savaş içinde olduğundan, Amerika asker potansiyeli olan gençleri askere almaktadır. Bu gençlerin arasında ülkesine âdeta âşık olan Steve Rogers vardır. Fakat Steve'in hastalıkları ve çelimsiz oluşu onu askere almalarını zorlaştırır. Steve askere girmeyi beş kere dener ve son denemesinde bu kadar istekli oluşu Dr. Erskine'ı meraklandırır. Onun muayene olduğu odaya girer ve konuşurlar. Bu kadar çok istemesinin nedeninin Nazi öldürmek mi olduğunu sorar. Steve kimseyi öldürmek istemediğini ancak zorbalardan hoşlanmadığını söyler. Bu Dr. Erskine'a yeter. Onu askere alır. Steve, asker eğitiminde fiziksel olarak diğer askerlerden geri düşer ancak zekâsı ve cesareti ile öndedir. Dr. Erskine, onlara savaşı kazandıracak olan (Dr. Erskine Alman asıllıdır fakat taraf değiştirmiştir) süper asker projesi üzerinde çalışıyordur.

General buna karşı çıksa da test için attığı el bombasının üzerine bir tek Steve atlar ve doğru tercih olduğunu gösterir. Deney yapılır o sırada Hydra adlı örgüte bağlı bir Nazi ajanı engellemek için ateş açar ve Dr. Erskine'i vurur. Steve, cüsseli bir adama dönüşmüştür. Peşine düşer adamı yakalar ama adam zehir içer ve intihâr eder. Red Skull, Tessaract'ı kullanarak güçlü silahlar yapmaktadır. Süper asker projesi rafa kaldırılır; Dr. olmadan yürütülemeyeceğini anlamıştır. General, Steve'in tek başına bir işine yaramayacağını söyler: "Ordu istedim, sana kaldım!" diye söyler. Senatör, Steve'i savaşın maskotu olarak kullanmak ister ve "Kaptan Amerika" adında gösterilere çıkarak hizmet etmesini ister. Steve, gönülsüzce kabul eder. Steve'in çocukluk arkadaşı Bucky Barnes'in de bulunduğu askeri ekip Naziler tarafından tutsak alınır. Bunu öğrenen Steve, gizlice Ajan Carter ve Howard Stark’ın yardımıyla "Nazi" üssüne girer. Askerleri kurtarır. Ve General'in de gözünde bir maskottan fazlası olduğunu kanıtlar. Böylece Kaptan Amerika komutasında oluşturdukları bir saldırı ekibi Red Skull'un karargâhlarına baskınlar yapar ve başarılı olurlar. Yine bir saldırı anında en yakın arkadaşı Bucky, trenden uçuruma düşer. Red Skull Tessaract'ten yaptığı bombaları dünyanın büyük başkentlerine atmayı planlamaktadır. Kaptan Amerika kaçan Red Skull'un uçağını yakalar ve dövüşürler. Kaptanı yenemeyeceğini anlayan Red Skull, Tessaract'ı eline alır ve Tessaract, onu yok eder. Steve, uçağın New York'a düşmesini engellemek için kendini fedâ ederek uçağı okyanusa düşürür. Son kez duygusal yakınlaştığı Ajan Carter'a dans sözü verir; ve yayın kesilir. Steve, yıllar sonra bir buz kütlesi içerisinde bulunur.

İLK YENİLMEZ: KAPTAN AMERİKA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?