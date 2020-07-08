İlk yönetmenliği

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Bugüne kadar 17 filmde rol alan Ercan Kesal, ilk kez yönetmenlik yaptığı 'Nasipse Adayız' ile kariyerini dallandırdı. Kendisinin de rol aldığı filmde Kesal'a Selin Yeninci, İnanç Konukçu, Muttalip Müjdeci, Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta eşlik etti.

'Nasipse Adayız'ın galası 17 - 28 Temmuz arasında düzenlenecek olan 39'uncu İstanbul Film Festivali'nde yapılacak. Festivalde 'Ulusal Yarışma' ve 'Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü' için yarışacak olan Türkiye - Sırbistan ortak yapımı ‘Nasipse Adayız', İstanbul'da bir belediyenin başkan aday adayı olan doktor Kemal Güner'in bir günde yaşadığı trajikomik hikâyeyi konu edindi.