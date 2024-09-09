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        Haberler Spor Basketbol İlkan Karaman'ın cenazesi Tekirdağ'da toprağa verilecek - Basketbol Haberleri

        İlkan Karaman'ın cenazesi Tekirdağ'da toprağa verilecek

        Muğla'nın Datça ilçesinde 8 Eylül Pazar gecesi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ın cenazesi, yarın Tekirdağ'da toprağa verilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 13:42 Güncelleme: 09.09.2024 - 13:47
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        Cenazesi Tekirdağ'da toprağa verilecek
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        Muğla'nın Datça ilçesinde 8 Eylül Pazar gecesi saat 02.30 sıralarında 1.16 promil alkollü olduğu belirlenen Emre Ali Ö.'nün kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden basketbolcu İlkan Karaman, memleketi Tekirdağ'da yarın toprağa verilecek. Karaman'ın vefat ettiği Marmaris Devlet Hastanesi'ne gelen ailesi, talihsiz basketbolcunun cenazesini teslim alarak havayoluyla İstanbul'a götürdü. İlkan Karaman'ın cenaze namazı yarın Tekirdağ Kapaklı Karaağaç Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak. Doğa ve dalış sporlarını çok sevip Datça'ya yerleşme kararı alan milli basketbolcu, ikamet ettiği İzmir'den bu ilçeye eşyalarını taşıdığı ilk gece trafik canavarına kurban olmuştu. Karaman'a çarptıktan sonra olay yerinden kaçan alkollü sürücü Emre Ali Ö., ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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        Vefatıyla basketbol camiasını yasan boğan 1990 doğumlu İlkan Karaman, kariyerinde iki farklı dönemde Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul BŞB Spor, Büyükçekmece, Petkimspor, Yalovaspor, Manisa BŞB Spor ve son olarak Çayırova Belediyespor formalarını giymişti. Ülkemizi Fransa'da Cholet ve Antibes, Tayvan'da Formosa Taishin Dreamers takımlarında da temsil eden Karaman, 2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım'da da oynadı. 2.06 boyundaki İlkan Karaman, 2012 NBA Draftı'nda Brooklyn Nets tarafından 2'nci tur 57'nci sıradan seçilmesine rağmen NBA'de forma giymedi. Basketbolun yanı sıra doğa sporlarıyla da uğraşan Karaman'ın doğa, dalış, zıpkınla avcılık ve antrenman videolarını paylaştığı sosyal medya hesaplarında binlerce takipçisi bulunuyordu.

        SON PAYLAŞIMI YÜREK DAĞLADI

        Tayvan'da oynadığı dönemde bir maçta 46 sayıyla Asya'da sayı rekoru kırarak tarihe geçen yıldız basketbolcu, bu ülkede forma giyerken 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketleri sonrasında kulübüyle birlikte yardım toplamıştı. İlkan'ın takımı Formosa Taishin Dreamers, iki iç saha maçının tüm hasılatını depremzedelere bağışlamıştı. Doğayı ve hayvanları çok seven eski milli basketbolcunun ölmeden önce Instagram hesabından paylaştığı son video da yürekleri dağladı. Kano yaparken çektiği videoda, "Büyüleyici bir rüyanın içinde miyim? Bir yanımda ay diğer yanımda inanılmaz bir gün batımı… Rica etsem beni bu rüyadan uyandırır mısınız? Çünkü bu gerçek olamaz" sözleri sevenlerini derinden etkiledi. İlkan Karaman için tüm eski kulüpleri ve basketbolcular paylaşım yaptı.

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