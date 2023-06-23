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İlkay Gündoğan, Barcelona yolunda

Avrupa'dan flaş bir transfer iddiası geldi. Manchester City ile Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın yeni durağı Barcelona oluyor.

İlkay Gündoğan, Barcelona yolunda
HABERTURK.COM / Ajanslar

İspanyol basını, İlkay Gündoğan'ı manşetlerine taşıdı. Manchester City ile ay sonunda kontratı sona erecek İlkay'ın, La Liga şampiyonu Barcelona ile anlaştığı haberlerde yer aldı.

32 yaşındaki yıldız futbolcu, Katalan ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Reuters de BBC ve Sky Spor kanallarına dayandırdığı haberini, "Güle Güle İlkay" başlığı ile paylaştı.

İlkay Gündoğan, kaptanlığını da üstlendiği Manchester City ile parlak bir sezon geçirdi. Gündoğan, başarısını, Şampiyonlar Ligi kupası ile taçlandırdı.

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