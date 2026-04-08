        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İlkay Gündoğan: Güzel bir skorla yolumuza devam ediyoruz - Galatasaray Haberleri

        İlkay Gündoğan: Güzel bir skorla yolumuza devam ediyoruz

        Galatasaray'ın orta sahası İlkay Gündoğan, Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe'yi 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından konuştu. Güzel bir galibiyetle yola devam ettiklerini belirten tecrübeli oyuncu, "Gerçekten çok güzel ve heyecanlı bir maç oldu. Tribünler güzeldi. Bizim için güzel ve önemli bir skordu. Yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 08.04.2026 - 22:52 Güncelleme:
        "Güzel bir skorla yolumuza devam ediyoruz"

        Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe'yi 3-1 yenen Galatasaray'ın orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, galibiyeti değerlendirdi.

        "GÜZEL BİR SKORLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

        Karşılaşmanın ilk bölümünde etkili bir futbol ortaya koyduklarını belirten Gündoğan "İlk yarı çok iyi futbol oynadık. 3-4 olabilirdi. Çok güzel pozisyonlar bulduk. Bağlantıları bulduk. Top bizde kaldı. Defansa çok güzel yardım ettik. İkinci yarıya 3-4 dakika aynı eforla başladık. 3'ü orada atamadık. Galiba ondan sonra yaratılan pozisyonla gol yedik. O da bizim özgüvenimizi biraz bozdu. Çok uzun top atmaya başladık, ikinci topları kaybettik, geri koşularımız iyi değildi. Orada biraz düştük. Sonunda 3. golü bulduk kornerden, oyun da bizim tarafımıza döndü. Göztepe'nin oyunu orada kırıldı. Oyunu rahatlıkla bitirdik. Takımı tebrik ediyorum. Hep bu deplasman konuşuluyordu çok zor diye. Gerçekten çok güzel heyecanlı bir maç oldu. Tribünler güzeldi. Coşkulu bir maçtı. Bizim için güzel ve önemli bir skordu. Yolumuza devam ediyoruz." dedi.

        "HER MAÇ FİNAL OLACAK"

        Kendi performansına da değinen yıldız isim, "Benim için fark etmez, 19-20 ya da 35-36. Her an herkese ihtiyaç olabilir. Ben de aynı eforla idmanlara çıktım. Kendimi hazır tuttum. Bugün benim için çok önemliydi 70 dakika sahada kalmak. Çok maç kalmadı. Her maç bir final olacak. İlk yarı gibi oynarsak, oyuna o ağırlığı koyarsak yolun sonu şampiyonluk olacak." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbulda Anadolu Yakasındaki trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi

        İstanbulda sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yavaş seyrederken Anadolu Yakasındaki yoğunluk yüzde 83e ulaştı. (AA)

        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük